Dating pulis na idinadawit sa 4 murder cases arestado

MAYNILA — Isang dating pulis na pinagbibintangang naging "notoryus" na hired assassin umano ang nakabalik na sa Pilipinas nitong Lunes matapos ang ilang taong pagtatago sa Abu Dhabi.

Kinilala ang dating pulis na si Ruben Baliong, na wanted din dahil sa 4 counts ng murder.

Lumapag si Baliong sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong Lunes mula sa kaniyang flight galing Abu Dhabi, kung saan siya nagtatrabaho bilang security officer simula Enero 2019.

Ayon sa pulisya, may 3 warrants of arrest laban kay Baliong dahil sa umano'y pagiging gun for hire nito.

Sa Abu Dhabi naaresto si Baliong sa pinagsanib na puwersa ng Abu Dhabi Police, Interpol, at National Bureau of Investigation.

Itinanggi ni Baliong ang mga paratang at sinabing pawang mga self-defense ang nangyari.

—Mula sa ulat ni Raoul Esperas