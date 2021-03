'Dahil made in China': Ilang medical workers sa Marawi tumangging magpabakuna

Nagsimula na ngayong Lunes, Marso 8, 2021, ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga health workers sa Amai Pakpak Medical Center sa Marawi City. Retrato ni Roxanne Arevalo

MARAWI CITY — Nanguna sa pagpapabakuna sa lungsod na ito ngayong Lunes si Amai Pakpak Medical Center (APMC) chief Shalimar Sani-Rakiin para ipakita sa higit 1,000 medical workers na ligtas ang vaccine laban sa COVID-19 na gawa ng Chinese firm na Sinovac.

Halos 200 empleyado kasi ang tumangging magpabakuna, lalo’t CoronaVac ng Sinovac Biotech ng China ang dumating sa kanila.

"Takot sila sa 'Made in China.' We encouraged them na kailangan magpabakuna na tayo kasi ito yung dumating. 'Wag nating hintayin yung hindi tayo sigurado kung mabibigyan tayo sa Pfizer, so they're after that," sabi ni Rakiin.

Umaasa si Rakiin na magbabago ang isip ng mga ayaw magpabakuna bago bawiin ng Department of Health ang di magagamit na mga vaccine upang gamitin sa health workers sa Iligan.

Isa sa mga nagpabakuna ang nurse na si Norhaisa Aragon na na-assign sa triage ng ospital.

Hindi siya nagdalawang isip na magpabakuna lalo’t bahagi ng trabaho niya araw-araw ang kausapin ang mga pasyenteng hinihinalang may COVID-19.

Kailangan niya raw ang proteksyon lalo't 118 na ang medical workers sa APMC ang nagkasakit ng COVID-19.

Pero tutol ang kaniyang mga magulang sa pagpapabakuna.

"Until now, di ko pa rin sila ma-convince. Pag nakita nila na nagpabakuna ako at saka ok naman ang health ko, mako-convince ko sila in the future na magpabakuna sila," sabi ni Aragon.

Marami ang takot magpabakuna dahil sa mga maling impormasyong kumakalat sa social media tungkol sa vaccine.

Kahit mismong medical workers na malawak ang kaalaman tungkol sa vaccine, may ilan sa kanila ang ninerbyos at tumaas ang altapresyon.

Pero matapos magpahinga at kumalma, bumalik na rin sila sa trabaho. Wala namang nagkaroon ng matinding reaksyon sa vaccine.

Malaking hamon pa rin ang pagkumbinsi sa mga residente ng lungsod dahil marami pa rin sa kanila ang hindi naniniwalang may COVID-19.

Puspusan ang pagpaunawa ngayon ng provincial health office sa mga residenge kasabay ng pagpapabakuna. Susunod kasi na babakunahan ay ang mga indigent na senior citizen.

—Ulat ni Roxanne Arevalo

