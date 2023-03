Negros Oriental Third District Rep. Arnolfo Teves. Photo from congress.gov.ph

MAYNILA -- Naghain ng reklamong multiple murder sa Department of Justice ang Criminal Investigation and Detection Group at kaanak ng sinasabing biktima ng pagpatay kay dating Negros Oriental Board Member Miguel Dungog noong March 2019 laban kay Negros Oriental Third District Rep. Arnolfo Teves.

Martes ng hapon nang personal na magtungo sa DOJ ang mga tauhan ng CIDG at si Atty. Levito Baligod na tumatayong abogado ng mga mga complainant.

Sabi ni Atty. Baligod, kasama sa mga inirereklamo ng murder si Teves at limang iba pa.

“Nag-file ang pamilya at ang CIDG ng multiple murder cases against Cong. Arnolfo Teves for killings that were perpetrated way back in 2019. Ang witnesses po ay yung mga tao na kasama sa pagpatay, ito yung mga assassination team at nag-execute ng affidavit ang mga ito. Isa dyan si dating board member Miguel Dungog ng Siaton town pero board member siya ng Province of Oriental Mindoro, yung isa doon si si Mr. Lebron then yung isa si Mr. Bato,” sabi ni Baligod.

Nilinaw ni Atty. Baligod, na hiwalay ito sa kaso ng pagapatay kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo kamakailan.

Ayon kay Baligod, apat pa lang itong reklamo ng naihain sa DOJ pero may susunod pa aniyang mga reklamo dahil base sa kanilang datos ay aabot sa 12 ang bilang ng mga napatay mula noong 2018 at 2019.

Sabi ni Baligod, kasama sa mga testigo nila laban kay Teves Jr. ay ang driver ng motorsiklong ginamit sa krimen.

“Yun isa siya yung nag-drive ng motor, yung isa siya naman yung spotter o lookout. Inutusan sila, allegedly they were summoned by Congressman Teves, gave them the instructions to assassinate these victims, nung tinanong ko nga ano yung ginamit na baril, anong oras, ano ang damit nung victim - nasasagot nila. So I was convinced of the credibility of these witnesses that’s why I help the families file these complaint with the CIDG,” dagdag ni Baligod.

MOTIBO SA PAGPATAY

Ayon kay Baligod, base na rin sa testimoniya ng mga testigong hawak nila, pulitika ang motibo ng pagpatay sa mga biktima.

“Ang sinasabi ng mga ito ay kalaban sa pulitika, especially si dating board member Miguel Dungog. Nagkaroon kasi ng survey doon kung sino yung puwedeng lumaban kay Mr. Teves at lumabas ang pangalan ni Mr. Dungog na pupular siya doon,” ani Baligod.

Sabi ni Baligod, regular na empleyado ni Teves ang mga suspek sa krimen at binibigyan ng karagdagang bayad kapag may dagdag na trabaho.

“Binayaran sila at the same time regular sila na workers, kasi yung isa worked with the congressman for 12-years already so empleyado sila but at the same time kung may pinapatrabaho sila binibigyan sila ng pera at binanggit naman nila kung sino yung nagbibigay ng pera sa kanila,” ani Baligod.

Aminado si Baligod na hindi pa naisasailalim sa Witness Protection Program ang mga testigo nila sa reklamo laban kay Teves Jr., pero nasa “safe keep” na aniya ang mga ito ng mga awtoridad.

Hindi kasama sa testigong hawak ng grupo nila ngayon ang mismong gunman sa krimen.

Kasama sa mga inireklamo ng multiple murder sina "Hanna Mae" na nagsilbing sekretarya ni Teves; si Richard Cuarda, Jasper Tanasan alyas "Bobong"; Alex Mayagma at Rolando Pinili alyas "Inday".