Mga commuter na sinusubukang makasakay sa may Commonwealth Avenue, Quezon City noong Marso 6, 2023, ang unang araw ng isang linggong tigil-pasada ng ilang transport group. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Ilang jeepney driver ang bumalik na sa pamamasada ngayong Martes, ang ikalawang araw ng isang linggong transport strike na ikinasa ng ilang grupo.

Kasama rito si Christopher Bernal, na bumalik na sa pagbiyahe sa may Monumento, Caloocan City matapos hindi pumasada noong maghapon ng Lunes.

"Hindi namin alam saan kami. Tigil ba o biyahe? Kung biyahe kami, inaapakan namin 'yong ina-ano namin, ipinaglalaban na tigil-pasada. Kaya sundot sa gabi kung puwede. Nakiusap kami sa presidente namin," ani Bernal.

Mahirap man sa kalooban ni Bernal na hindi ituloy ang tigil-pasada, kailangan niyang gawin ito dahil kailangan niyang pakainin ang kaniyang pamilya.

Dahil sa tuloy-tuloy na pagsirit ng presyo ng diesel, kahit P1 ay walang naipon ang kaniyang pamilya nitong nakaraang taon. Hindi pa rin kasi sila umano nakakabangon mula sa mga inutang noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic.

"'Di pa nakakabangon simula [noong] pandemic. Sila una naapektuhan ng pandemic tapos ngayon phase out [ng] jeep," sabi ni Gina Robles, asawa ng isang tsuper ng jeep.

"Sana maunawaan ng gobyerno hinaing nila (mga tsuper) kung gaano kahirap," dagdag ni Robles.

Sa Quezon City, kahit mahigpit ding tinututulan ng ilang tsuper ang ilang aspeto ng Public Utility Vehicle (PUV) Modernization Program, pinili nilang hindi na sumama sa tigil-pasada ngayong Martes.

"Ang hirap ng buhay ngayon," anang jeepney driver na si Ric.

Problemado naman ang ilang tsuper sa may Katipunan Avenue dahil wala gaanong pasahero, lalo't sinuspende ng ilang paaralan ang klase at may ilang opisina rin na nagpa-work-from-home ng mga empleyado bunsod ng tigil-pasada.

"Kahit hindi kami sumama sa welga, nakatigil kami. Wala nang pasahero," sabi ng tsuper na si Reynaldo Gonzales.

Desidido naman ang ilang transport group na ituloy ang tigil-pasada hanggang sa mga susunod na araw.

Sa panayam ng Teleradyo, iginiit ni Manibela President Mar Valbuena na hangga't hindi napagbibigyan ang kanilang hiling na alisin ang ilang probisyon ng PUV Modernization Program ay hindi rin sila titigil sa pagsasagawa ng transport strike.

Handa pa rin umano ang mga transport group na makipag-usap sa Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board.

Nanawagan din si Valbuena na tiyaking locally manufactured na modern jeep ang isusulong sa PUV Modernization Program.

"Ang hinihiling nga natin ay sinserong pakikipag-usap sa kanila, hindi 'yong parang inabutan lang tayo ng candy tapos titigil na tayo, and then afterwards ipipilit pa rin 'yong mga provision," ani Valbuena.

— May ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News