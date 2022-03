Watch more on iWantTFC

TAIWAN – Nasangkot ang isang Pinay sa money laundering sa Taiwan dahil sa pagpapagamit ng kanyang ATM account.

Isa si alyas Jessa sa maraming Pinoy na nadawit sa isang malaking sindikato ng money laundering sa Taiwan. Kuwento ni “Jessa” na isang factory worker sa Taoyuan, ipinahiram niya ang kanyang ATM account sa isang kababayang kasamahan din niya sa trabaho sa pabrika. Nagtiwala umano siya na gagamitin lang ang kanyang ATM account para sa pagpapadala doon ng pera. kaya dinedeposituhan ito at wiwidrawhin ni "Jessa" kapalit ang kaunting halaga para sa kanya.

“Honestly meron din naman pong balik yung pagpapahiram ko ng ATM parang pakunswelo po, binibigyan din po ako sa bawat mawiwithdraw ko,” kuwento ni “Jessa” sa TFC News.

Hanggang isang araw, pina-withdraw kay "Jessa" ang mahigit 800 thousand Taiwan dollars o katumbas ng mahigit isa at kalahating milyong piso. Dito na siya nakitaan ng paglabag sa fraud at anti-money laundering law.

“Habang ako ay nagta-trabaho…March 29 po, hinuli po ako ng pulis dahil nga po sa kasong yun,” sabi ni “Jessa.”

Nakulong si “Jessa” at iba pa niyang kasama ng pitong buwan. Pinayagan naman siyang magpiyansa dahil sa kanyang pagdadalangtao. Ayon kay “Jessa,” wala sa isip niyang nadawit na siya sa sindikato. At sa pag-aakalang bababa ang kanyang sentensiya, pinili na lang umano niyang umamin sa krimen. Hindi niya matanggap na mahahatulan pa rin siya ng dalawang taong pagkakabilanggo:

“Although may kasalanan din kami sa pagsali sa grupo ng fraud… pero yung hatol sa amin, 2 taon babalik kami ng kulungan kasama yung baby ko.”

May verdict na ito kasi sa trial pa lang umamin na siya, hindi lang siya, may kasama pa siyang iba may kasama pa siya pero siya, umamin na siya mismo na nagkasala siya doon. So therefore, lumabas na yung desisyon ng korte,” pahayag naman ni MECO ATN Deputy Director Mike So.

Hindi naman nawawalan ng pag-asa si “Jessa.” Nananawagan siya sa mga pwedeng tumulong sa kaso niya:

"Hingi po sana ako ng tulong sa inyo, sana ho makipag-ugnayan ang Pilipinas sa Taiwan pauwiin na lang po kaming mag-ina.”

Mahigpit ang paalala ng mga otoridad sa mga OFW na mag-ingat sa pagwi-withdraw lalo na kung hindi nila ito sariling pera. Bilin pa ng MECO, i-secure ang identity gaya ng passport, Alien Residence certificate o ARC at bank account at huwag basta ipagkatiwala at ipagamit kaninuman.

“Pag sinwipe mo yung passbook mo, may pumasok hindi mo alam kanino galing, report right away. Kasi once na winidraw mo yung pera yun, automatic yun kung hindi mo kilala at ang suweldo mo ay 30 thousand lang at nakatanggap ka ng 200 thousand at winidraw mo, flag kaagad yun.”

