Inihayag ngayong Lunes ng Commission on Elections (Comelec) na paparusahan nito ang mga hindi sasali sa inoorganisa nilang presidential at vice presidential debates.

Ayon kay Comelec acting Chairperson Soccoro Inting, hindi na magagamit ng kandidato ang online campaign rally platform ng komisyon kapag tumanggi silang dumalo sa debate.

"I hope all the candidates will participate in the debates sponsored by the Comelec. One who refuses or skips the debate will not be allowed to join the e-rallies," ani Inting.

Napagkasunduan umano ito ng mga kandidato at ng Comelec.

"One of the agreements is that if they skip the debates then they will not be able to air their e-rallies on our e-rally platform," sabi ni Comelec Spokesperson James Jimenez.

Narito ang mga nakatakdang debate ng Comelec:



• Marso 19 - 1st presidential debate

• Marso 20 - 1st vice presidential debate

• Abril 3 - 2nd presidential debate

• Abril 23 - 1st vice presidential town hall debate

• Abril 24 - Presidential town hall debate

Magpupulong pa ang Comelec at kampo ng mga kandidato ngayong linggo kaugnay sa pagdalo sa mga debate.

Ipinaliwanag ng Comelec na lahat ay puwedeng magsumite ng tanong pero walang garantiyang matatanong ang ipapadala.

Sasalain daw kasi ng Comelec ang mga tanong at magtatanong sa araw ng debate.

Papipirmahin din ng non-disclosure agreement ang mga sasala ng tanong dahil bawal ibigay ang mga tanong nang advanced.

Bibigyan lang umano ng mga general topic ang mga kandidato bago ang debate.

Iba-iba ring topic ang ibabato kada debate para matutukan ang bawat isyu.

Kasunduan sa Rappler

Samantala, ipaglalaban umano ng Comelec sa Supreme Court ang kasunduang pinirmahan nito kasama ang news website na Rappler, na kinuwestiyon ng Office of the Solicitor General (OSG).

Susunod umano ang komisyon sa hatol ng korte.

"Answer the petition and defend the [memorandum of agreement] that we signed with Rappler. Whatever decision the court will render we will abide by it," ani Inting.

Pormal na inihain ngayong Lunes ng OSG sa Korte Suprema ang reklamo laban sa kasunduan.

Ayon sa OSG, dapat ibasura ang kasunduan dahil bibigyang pagkakataon nito ang mga banyaga na manghimasok at makialam sa halalan dahil bibigyang poder ang Rappler na manita ng fake news sa social media.

Magkakaroon din umano ng access ang mga hindi Pilipino sa confidential data.

Iginiit din ng OSG na dati nang tinanggalan ng lisensiya ang Rappler dahil may investment umano ang ilang dayuhan sa news outfit, bagay na nilalaban pa ng Rappler sa korte.

Sa ngayon, hindi pa nakikita ng Comelec ang reklamo ng OSG.

— Ulat nina RG Cruz at Jauhn Etienne Villaruel, ABS-CBN News