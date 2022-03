Baha sa bayan ng Kauswagan, Lanao del Norte dala ng walang tigil na pag-ulang bunsod ng low pressure area. Retrato mula sa Facebook page ng Kauswagan local government

Binaha ngayong Lunes ang ilang parte ng Visayas at Mindanao, dahilan para lumikas ang ilang pamilya at masuspende ang trabaho at klase.

Sa Davao de Oro, nasa 48 pamilya ang inilikas sa bayan ng Mawab dahil sa bahang dulot ng walang tigil na pag-ulan bunsod ng low pressure area.

Pansamantalang nanatili sa barangay gym, chapel at sa kanilang mga kamag-anak ang mga binahang residenteng galing sa mga barangay ng Andili, Nueva Visayas at Saosao.

Pinag-iingat naman ng local government unit (LGU) ng Mawab ang mga motoristang dadaan sa Sitio Pagud sa Barangay Sawangan dahil sa landslide.

Sa bayan ng Monkayo, sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan dahil sa naranasang ulan mula noong weekend.

Sa Iligan City, kanselado rin ang pasok sa paaralan at trabaho dahil sa baha at landslides sa mga kalsada.

Umapaw ang ilog sa Mahayhay Bridge, habang nasira ang steel bridge sa Barangay Ubaldo Laya dahil sa pagragasa ng tubig.

Inilikas din ang mga residente sa ilang lugar sa Kauswagan, Lanao del Norte dahil sa bahang dulot ng low pressure area.

May mga motoristang na-stranded matapos umapaw ang ilog at hindi madaanan ang kahabaan ng Barangay Tacub.

Sa Northern Samar, sinuspende rin ng LGU sa bayan ng Lope de Vega ang trabaho at klase dahil sa ulan at baha.

Sa bayan ng Catarman, inabot ng baha ang tulay na gawa sa kahoy sa Barangay Gebulwangan. Dahil dito, hirap makatawid ang mga residente.

Sa Tacloban, nakansela rin ngayong Lunes ang balik-eskuwela ng higit 7,000 estudyante.

Ayon sa executive order na inilabas ng LGU, kinansela ang pasok sa mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan dahil sa malalakas na ulan.

Ayon sa DepEd Tacloban city division, puwedeng iurong ang pagsisimula ng limited face-to-face classes kapag gumanda na ang panahon.

— May ulat nina Ranulfo Docdocan, Sharon Evite, Hernel Tocmo at Roxanne Arevalo