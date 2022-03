Watch more on iWantTFC

Barya-barya na lang ang binibilang ni "Ferdie," isang jeepney driver sa Batangas.

Hindi umano matiyak ni "Ferdie" kung maiuuwi pa siya sa pamilya kapag sumipa ulit ang presyo ng produktong petrolyo sa Martes.

Sa ngayon, P200 ang kaniyang take-home pay.

"Nganga na lang talaga kami... wala kami magagawa, alangan naman tumigil kami," ani "Ferdie."

Kaya may ilang jeepney driver sa Batangas ang nagpasya nang maningil nang higit sa itinakdang minimum fare na P9.

"'Di kaya sa 'pag minimum [fare]... mahihirapan kami, lalo na 'pag P9, sa kalagayan ngayon," paliwanag ng driver na si "Marlon" na P12 ang sinisingil.

Parehong situwasyon din ang nangyayari sa Laguna, kung saan ilang driver ang naniningil nang P15 hanggang P20 na minimum fare.

Bukod kasi sa tumataas na presyo ng petrolyo, limitado pa rin ang bilang ng mga naisasakay nilang pasahero.

Pinalalagpas naman ng mga pasahero ang dagdag sa pasahe.

"Nakakaawa rin po ang mga driver eh," sabi ni Annie Lou Casidsid.

"Okay lang po, mahal naman ang gas," sabi naman ni Mary Jane Manzano.

Labag sa batas ang sobrang paniningil ng pasahe o overcharging.

Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB), may katumbas itong multang P5,000 sa unang paglabag.

Sa ikalawang paglabag, may multang P10,000 at mai-impound nang isang buwan ang sasakyan. Sa ikatlong paglabag, P15,000 at maaaring makansela ang prangkisa ng sasakyan.

Sa Martes, nakatakdang dinggin ng LTFRB ang hiling ng transport groups na itaas ang minimum fare sa bansa.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News