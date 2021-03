Riders at bikers, may mensahe para sa International Women's Day bukas

Nakiisa nitong Linggo ang mga grupo ng riders at bikers para labanan ang diskrimasyon sa mga kababaihan. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Isang araw bago ang International Women's Day, nakiisa ang mga grupo ng riders at bikers para labanan ang diskrimasyon sa mga kababaihan.

Unang lumarga ang grupong Gabriela na nagbisikleta mula Elliptical Road papuntang Commission on Human Rights sa Quezon City. Nanawagan sila sa gobyerno ng proteksyon para sa mga kababaihan at magkaroon ng mas ligtas na mga kalsada para sa mga babae.

Ayon sa grupo, dumami ang gender-based violence simula noong nag-lockdown sa bansa. Base sa kanilang datos mula sa mga natanggap na sumbong, umaabot sa 28 na kaso ang kanilang naitala araw-araw, kabilang dito ang rape, sexual abuse, child pornography at iba pa.

Ayon sa mga babaeng riders, minsan may mga bastos na lalaking riders, traffic enforcers at driver ng mga sasakyan. Kaya hiling nila ng mas ligtas na kalsada para sa lahat. pic.twitter.com/BV83BZ6adt — Jekki Pascual (@jekkipascual) March 7, 2021

Nanawagan din ang mga women bikers ng mas maayos na bike lanes para sa lahat. Ang pagbibisikleta umano ay dating sinasabing pang-lalaki lang pero dahil sa lockdown, mas dumami na ang mga babae na nagbibisikleta. Kaya, kailangan ng mas ligtas na mga kalsada para sa proteksiyon ng lahat.

Hindi lang bikers ang nakiisa, pati mga riders rin o yung naka motorsiklo.

Ayon kay Jonalyn Batugon, tagapagsalita ng Women's Collective ng grupong Kapatiran Sa Dalawang Gulong (KaGulong), nag-motorcade rin sila mula UP Diliman papuntang People Power Monument para ipakita na ang mga babae ay motorcycle riders rin. Nanawagan din sila ng proteksyon sa kalsada para sa mga women riders.

"Layunin ng samahan na maipakita at maipahiwatig at maiparating ang damdamin ng kababaihang riders laban sa diskrimasyon, not just sa road, trabaho at buong lipunan," ayon kay Batugon.

"Sinasabi nila na 'babae ka lang, di mo kaya yan'. Madalas natin naririnig yan hindi lamang ngayon, lagi for the past how many years, generations. Masyado nila ini-ismall, ina-underestimate ang kakayanan ng babae."

Nahaharap pa rin umano ang mga babaeng riders sa mga bastos na lalaking riders, traffic enforcers at maging driver ng mga sasakyan. Nais ng grupo na mabigyan rin sila ng proteksyon lalo't dumarami rin ang mga babaeng nagmomotorsiklo.

Aniya, pati babae pwede magmotorsiklo.

"Nakakintal pa rin sa isipan ng mga kalalakihan na ang mga babae dapat nasa bahay lamang, which is hindi totoo yan. Naniniwala ako na habang tumatagal ang panahon sa mga bagong henerasyon, nagle-level up ang kakayahan ng babae. Kung ano ang kaya ni Juan, kaya ni Juana."

Watch more in iWantTFC