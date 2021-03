Pagdami ng COVID-19 cases bumilis dahil sa variants: OCTA Research

Watch more in iWantTFC

Naniniwala ang OCTA Research Group na mas bumilis ang pagdami ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa United Kingdom at South African variants ng virus na natuklasan sa bansa.

"Hindi na ito uptick, this is a serious increase. Noong holiday mabagal, nag-increase ang mobility, may pandemic fatigue na 'yong mga tao, nakikita natin possiblity, driven ito ng variant, kasi yung rate of infection mas mabilis pa ngayon kaysa noong December at July to August last year, mas mataas 'yong reproduction," ani Guido David, fellow ng grupo, na binubuo ng mga propesor na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa datos ng COVID-19 cases.

Ayon kay David, posibleng umabot ng 5,000 hanggang 6,000 ang kaso ng COVID-19 kada araw bago matapos ang Marso.

Bagaman kailangan makabangon ang ekonomiya, iginiit ni David na dapat pag-aralan ulit ng gobyerno ang protocols pagdating sa international at local travel pati na ang pagbubukas ng mga establisimyento na may mga inuman at videoke.

"Sana may checks pa rin tayo at ma-control ang pagkalat ng virus sa iba't ibang lugar," ani David.

Ramdam na sa Philippine General Hospital (PGH), na COVID-19 referral facility sa Metro Manila, ang muling pagtaas ng mga kaso.

Nitong Sabado, iniulat ni PGH Spokesperson Dr. Jonas del Rosario na tuloy-tuloy ang pagdami ng mga naa-admit.

Nakapagtala aniya ang ospital ng 105 COVID-19 cases, pinakamataas sa nagdaang 4 na buwan.

Bukod doon, 15 health care workers ng PGH ang nagkaroon ng COVID-19 sa unang 4 na araw ng Marso.

Napag-alaman din mula Philippine Genome Center na isa sa 30 samples mula sa PGH ang nagpositibo sa South African variant.

Dahil dito, pansamantalang ipinagbawal ang walk-in patients sa outpatient department ng PGH.

Sinuspende rin muna ang rotation ng medical clerks at interns pati na ang elective surgical procedures para maiwasan ang pagkalat ng virus.

Hinikayat din ang lahat ng mga eligible staff na magpapabakuna sa COVID-19.

Umapela naman ang health workers sa publiko na kahit may bakuna na, dapat sundin pa rin ang minimum health protocols gaya ng tamang pagsusuot ng face mask at shield, physical distancing, at pag-iwas hangga't maaari sa matataong lugar at social gatherings.

"Napapansin din po namin na mayroon po talagang family clustering... pami-pamilya din ang nagpapakonsulta na so 'yon po ang kakaiba sa ngayon kaya talaga pong we are really asking the public as well to really still continue our minimum public health standard," ani Philippine College of Emergency Medicine President Pauline Convocar.

Pinag-aaralan na rin ng OCTA Research ang posibilidad na mas nakakahawa ang mga bagong COVID-19 variant sa mga edad 14 pababa matapos makapagtala ng mga bagong kaso sa mga menor de edad.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC