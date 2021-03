Operasyon ng mga sinehan, arcade pinatitigil ng Metro Manila mayors

Pinatitigil ng mga mayor sa Metro Manila ang operasyon ng mga sinehan at arcarde dahil sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos Jr.

"Metro Manila mayor[s] will have one policy, one voice... Arcades and even cinemas will be suspended temporarily," ani Abalos.

Naglabas na ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng guidelines tungkol dito.

Iginiit umano ng Metro Manila Council na hidni dapat magpakakampante ngayong may mga dumating nang bakuna sa bansa.

Mahalaga pa ring sundin ang health and safety protocol, gaya ng pagsuot ng face mask at shield, paghuhugas ng kamay, at social distancing.

Noong nakaraang buwan, pinayagan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases ang muling pagbubukas ng mga sinehan at arcade sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine, kabilang ang Metro Manila.

Kalaunan, inihayag ng Malacañang na hindi papayagang magbukas ang mga sinehan sa Metro Manila kung walang pag-apruba mula sa mga lokal na opisyal.

Hindi naman napag-usapan sa pulong ng mga alkalde, ayon kay Abalos, kung isasailalim ang Metro Manila sa mas mahigpit na quarantine classification.

Mas paiigtingin din umano ang isinasagawang contact tracing kaya nakiusap si Abalos sa mga nagkaroon ng contact sa sakit na agad itong ipaalam sa mga kinauukulan.

Ayon din kay Abalos, 89 porsiyento na puno na rin ang mga quarantine facility sa Oplan Kalinga ng Department of Tourism at MMDA.

Sa tala ngayong Linggo, umabot sa 549,412 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas.

Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang OCTA Research Group, isang grupo ng mga propesor na nagsasagawa ng mga pag-aaral sa COVID-19 data, sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Isa sa mga posible anilang dahilan nito ay ang mga bagong variant ng virus.