No. 1 most wanted sa SPD, huli na

Nahuli na ang top 1 most wanted ng Southern Police District na may kasong murder. Retrato mula sa SPD.

MAYNILA - Matapos ang halos pitong taon, arestado na ang No. 1 most wanted ng Southern Police District.

Ayon kay SPD chief Police Brig. Gen. Eliseo Cruz, nakatanggap ang Makati Police ng confidential tip ukol sa kinaroroonan ni Rodolfo Calma.

Si Calma, 40, isang construction worker, ay may arrest warrant sa kasong murder noon pang 2014.

Siya ang most wanted person ng SPD ngayong first quarter of 2021, at itinuring noong isang taon bilang top 3 most wanted sa Makati.

Matapos matanggap ang tip, pinuntahan ng mga pulis ang Barangay Guadalupe Nuevo kung saan nakita ang suspek at agad naaresto.

Dinala si Calma sa Makati Substation 7 at sa health center para sa medical inquest.

Nananawagan ngayon ang SPD sa publiko na lumapit sa pulis sakaling may impormasyon sa iba pang mga nagtatagong mga taong may arrest warrant.

- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

