Motorcycle rider patay matapos sumalpok sa delivery van sa Isabela

Patay ang isang motorcycle rider habang sugatan naman ang kaniyang angkas matapos sumalpok ang kanilang motorsiklo sa isang delivery van sa Cauayan City, Isabela, sabi ng pulisya.

Ayon sa imbestigasyon, pareho ang direksiyon ng 2 behikulo sa pagbaybay sa national highway sa Barangay Alinam.

Pero nabangga umano ng delivery van ang motorsiklo nang lumiko ito.

Sa tindi umano ng pagbangga, tumilapon sa kalsada ang mga sakay ng motorsiklo.

Dinala sa ospital ang motorcycle rider na si Santi Belen pero idineklara ring dead on arrival.

Patuloy namang nagpapagaling ang kaniyang angkas, na nagtamo ng mga sugat.

Hawak ng Cauayan police ang driver ng delivery van, na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injury at damage to property.

-- Ulat ni Harris Julio

