Higit P15-M halaga ng umano'y marijuana nasamsam, 2 suspek timbog sa Isabela

Dalawang lalaki ang naaresto matapos makuhanan ng higit P15 milyong halaga ng hinihinalang marijuana sa Quezon, Isabela. Retrato mula sa Cagayan Valley police

Tinatayang nasa higit P15 milyon ang halaga ng hinihinalang marijuana na nakuha sa buy-bust operation sa bayan ng Quezon, Isabela, gabi ng Sabado, kung saan naaresto ang 2 lalaki.

Kinilala ang mga suspek bilang sina alyas "Anwar" at "Elson," na nabilhan ng mga awtoridad ng 2 bricks ng hinihinalang dried leaves ng marijuana.

Nakuha pa sa sasakyan ng mga suspek ang 125 bricks ng hinihinalang marijuana. Kung susumahin, nasa 130 kilo ang bigat ng hinihinalang kontrabando.

Nakakuha rin ang mga pulis ng 2 sachet ng hinihinalang shabu na may halagang P20,400, mga baril, at bala.

Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.

-- Ulat ni Gracie Rutao

