Comelec, netizens may mga gimik sa social media para sa voter registration

Ibinahagi ng TikTok user na si @arman_mallorca sa video-sharing app ang ilang impormasyon kaugnay sa pagpaparehistro para sa 2022 elections. Screengrab

MAYNILA — May sari-saring gimik ang Commission on Elections (Comelec) pati ang netizens sa social media para makahikayat ng mga tao na magparehistro para sa halalan 2022.

Sa video-sharing platform na TikTok, may users na idinaan sa sayaw ang paghikayat habang ang iba'y nagbigay ng step-by-step instruction kung paano magparehistro.

Mismong si Comelec Spokesperson James Jimenez ay naki-TikTok din.

"Remember ang social media is a very critical part of our process now kasi... nagpapa-appointment tayo through social media," ani Jimenez.

Mula nang magsimula ang voters registration noong Setyembre 2020, 2.3 milyon pa lang ang nagpaparehistro, malayo sa 4 milyong target ng komisyon.

Inaasahan din ng Comelec ang nasa 1.5 milyon na magpapa-reactivate ng registration bago ito isara sa Setyembre 30.

Noong 2016 elections, nasa 10 milyon hanggang 15 milyon ang tantiya ng Comelec na hindi nagparehistro at hindi nakaboto.

Kaya ngayong nasa gitna pa rin ng pandmeya, pinabilis ng Comelec ang proseso ng pagpaparehistro.

Kailangan lang magtungo sa irehistro.comelec.gov, i-fill out at i-print ang online form, mag-set ng appointment sa Comelec, at magtungo sa araw ng appointment para makuhanan ng biometrics.

Tatagal lamang nang 15 minuto ang proseso.

Bukas ang Comelec offices sa Martes hanggang Sabado mula alas-8 ng umaga hanggang alas-5 ng hapon.

-- Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

