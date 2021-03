Bakunang gawa ng AstraZeneca, sinimulan nang ipamahagi sa labas ng Metro Manila

Watch more in iWantTFC

LAGUNA — Sinimulan na ng QualiMed Hospital sa bayan ng Sta. Rosa ang pagtuturok ng AstraZeneca vaccine nitong Linggo.

Ito ang unang ospital sa labas ng Metro Manila na gumamit ng naturang brand ng bakuna mula sa United Kingdom.

Nasa 150 doses ng AstraZeneca vaccine ang tinanggap ng QualiMed, bukod pa sa 300 doses ng CoronaVac ng Sinovac.

Ayon kay AC Health CEO at President Paolo Borromeo, 100 porsyento ng 378 empleyado ng QualiMed ang nagpahayag ng interes na tumanggap ng bakuna, ano man ang brand.

“All of them want to sign up. Kaya nga kung meron pa(ng bakuna), kukuha pa kami,” ani Borromeo. “Confidence begets confidence eh.”

Si Dr. Edwin Mercado, president at CEO ng QualiMed Health Network, ang unang tumanggap ng AstraZeneca shot sa ospital.

“Nakaka-excite, nakakatuwa dahil inaasahan namin mauuna talaga ‘yung mga ospital as Manila. Eh, buti naman nagbigyan kami dito ng pagkakataon na mabakunahan kaagad,” ani Mercado. “Wala naman (akong naramdamang kakaiba).

Ang QualiMed ang COVID-19 referral center sa Calabarzon region.

“The best vaccine is that one that is available. Magpatusok na po tayo ng vaccine kasi sa atin magsisimula ang ano. Kung walang magpapatusok, hindi po magpo-progress ang vaccination natin dito,” ani Dr. Sue Anne Chanel Kua, hospitalist sa Qualimed at isa sa mga doktor na nagbakuna ng AstraZeneca.