Ilang mga tagasuporta, kaibigan at kamag-anak ang dumalaw sa unang araw ng burol ng pinaslang na si Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Pasado alas siyete Linggo ng umaga nang dalhin sa Barangay Babajuba, Dumaguete City ang mga labi ni Degamo.

Sa bahay ng mga namayapa nang mga magulang ng gobernador ibinurol ang mga labi nito.

Look: Supporters of slain Negros Oriental Governor Roel Degamo continue to arrive to pay their last respects. The wake is being held at his parent’s residence in Brgy. Babajuba Dumaguete City. @ABSCBNNews pic.twitter.com/ImNju3zcoN

Maya’t-maya na ang pagdating ng mga nakikidalamhating mga tagasuporta, mga kaibigan sa pulitika at mga malapit na kaibigan ng pamilya.

Sa unang gabi ng lamay, marami ang mga pumuntang mga tagasuporta ng pinaslang na gobernador.

Isang banal na misa rin ang inalay para sa unang gabi ng burol na dinaluhan ng mga kapamilya ng gobernador at ilang tagasuporta.

LOOK:

A mass is being held at the first night of the wake of slain Negros Oriental Governor Roel Degamo.

Supporters, friends and family members attend the mass.

Governor Degamo was killed, Saturday morning in Pamplona, Negros Oriental.@ABSCBNNews pic.twitter.com/trQhxQ29ZN