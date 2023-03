Anti-colorum campaign ikinasa sa Biñan

Watch more News on iWantTFC

Pasado alas singko ng umaga kanina, may ilang shuttle service na umiikot dito sa Biñan, Laguna para maghatid ng libreng sakay sa mga pasahero.

Bagamat may bumabiyahe pa rin na ilang jeep, minabuti ng lokal na pamahalaan ng Biñan na maghatid ng libreng sakay para sa kanilang mga nasasakupan.

Nakipag-ugnayan rin ang Public Order and Safety Office (POSO) ng Biñan LGU sa JODAI Federation at nangakong magbibigay ng biyahe kung kinakailanagan para sa mga maapektuhan ng tigil pasada.

Inaasahan din ng POSO ang biglang pagsulputan ng mga colorum na tricycle na mananamantala at maniningil ng biglang taas na pasahe kaya naman magsasagawa sila ng anti-colorum campaign mamaya kasama ang Biñan Tricycle Franchising and Regulatory Board (BTFRB) sa lahat ng pangunahing kalsada ng lungsod.

Nananawagan rin sila sa publiko na sumakay lamang sa mga lehitimong TODA.