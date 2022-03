Pacquiao: 'Huwag bumoto ng magnanakaw'

Manny Pacquiao sa isang prayer meeting sa Los Banos. Kuha mula sa Manny Pacquiao Public Information Facebook page

Patuloy ang pangangampanya ni Sen. Manny Pacquiao sa mga miyembro at lider ng iba’t-ibang faith-based group sa bansa.

Nagpunta si Pacquiao sa Los Baños, Laguna upang pamunuan ang isang prayer meeting para sa mapayapang halalan.

"Bakit ka boboto ng magnanakaw kung ang problema ng paghihirap ng bansa ay korupsyon. Bayan gising!"

Ito ang mga pahayag ni Pacquiao sa isang prayer meeting ng Grand Harvest Christian Ministries.

Patuloy ang panghihimok ni Pacquiao na bumoto ng kumakandidato sa darating na halalan na walang bahid katiwalian.

Marami na aniyang mga naihalal sa pwesto na corrupt at magnanakaw at nararapat lamang na matuto na ang mga taongbayan upang hindi na maulit ang pagkakamaling ito.

Sinagot din ni Pacquiao ang iba’t-ibang issue ng bansa mula sa mga miyembro ng Christian group.

Iginiit niya ang kahalagahan ng pagboto sa isang kumakandidato sa halalan na may takot sa Diyos.

Hiniling din niya sa mga nakilahok sa prayer gathering na patuloy na labanan ang korapsyon sa gobyerno.

Ito aniya ang ugat kung bakit lugmok sa kahirapan ang mga pilipino.

"Magbigay ng libreng pa bahay. All over the Philippines ang napupunta sa corruption taon taon ay nasa P700 billion a year. Palagay natin P500 billion ma-save mo. Maglaaan ka ng P400 billion a year, ikalat mo sa probinsiya, cities," dagdag ng senador.

Pinamunuan ng mga faith leaders ang pag-aalay ng dasal para kaayusan ng darating na halalan, pati na ang kaligtasan ng senador at ng kanyang pamilya ngayong panahon ng kampanya.

Pinanalangin din nila na, nawa ay walang mangyaring dayaan para sa isang mapayapa at may integridad na halalan sa darating na Mayo.