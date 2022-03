Retrato mula sa Caraga police

BUTUAN CITY - Arestado ang isang lalaki matapos makuhanan umano ng P1 milyon halaga ng ilegal na kahoy sa Butuan City, sabi nitong Sabado ng mga awtoridad.

Ayon kay Caraga police director Brig. Gen. Romeo Caramat Jr, nahuli ang 53-anyos na suspek sa may Purok 1, Barangay Bading.

Base sa imbestigasyon, nagsagawa ng roving ang pulisya nang mapansin ang isang lalaking nagkakarga ng mga kahoy sa isang forward truck.

Ininspeksiyon umano ito ng mga pulis at hiningan ng mga dokumento. Nang walang mapakitang dokumento sa mga kahoy, agad itong ipinaalam sa Department of Environment and Natural Resources at inaresto ang suspek.

Aabot sa 20,000 board feet ang mga nakumpiskang mixed dipterocarp flitches na nagkakahalaga ng P1 milyon, ayon sa DENR.

Sa ngayon, nasa kustodiya ng Butuan City Police Station 2 ang suspek habang hinahanap pa ang isa niyang kasamahan na nakatakas sa operasyon. Sasampahan ang dalawa ng mga kaukulang kaso.

— Ulat ni Charmane Awitan