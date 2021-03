'Quite alarming': Bilang ng naka-admit na COVID-19 patients sa St. Luke's dumoble

MAYNILA - Dumoble ang kaso ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19 at kinailangang ma-admit sa St. Luke’s Medical Center, ayon sa pinuno ng ospital.

Ito'y sa gitna ng pagpalo muli ng mga kaso ng coronavirus, na umabot sa higit 3,000 ang daily tally nitong Biyernes.

"We have seen a steady increase in the rise ng COVID cases. This week alone, 'yung dati nating siguro max na 35, mga 50 to 60 na ngayon ang mga COVID beds na occupied ng mga pasyente," pahayag ni Dr. Benjamin Campomanes, chief medical officer ng naturang ospital.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, sinabi ni Campomanes na nakababahala umano ang pag-doble ng bilang ng mga pasyenteng nagpopositibo sa COVID-19 sa kanilang ospital.

“Quite alarming, halos double ang increase ng kaso. Dumami talaga from 30 to 35 naging 60 to 65 na ngayon. Dumoble, pero hindi pa kami puno. Ang puno 102 sa Global, and 104 sa Quezon City, 'yun ang puno kami,” sabi ni Campomanes.

Sa kumakalat na messages sa Viber, sinasabing nagbubukas na ng COVID wards ang ilang ospital sa Metro Manila dahil puno na ang mga ito ng mga pasyenteng positibo sa virus.

Ayon naman kay Campomanes, hindi pa fully occupied ang kanilang mga ospital.

“This comprises about 60 percent of our total COVID beds allotted to the hospitals kaya 'yung mga ibang mga tao sinasabing nagbubukas na ng ibang COVID wards kasi 'yun talaga 'yung allotment kasi ang nangyari sinaran natin ibang COVID wards kasi konti lang 'yung naka-admit, pero this week tumaas nga ng ganung numero,” paliwanag niya.

Sa pag-aaral ng OCTA Research Group, sinabi ng mga eksperto na tumataas ang bilang ng bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila.

Nito lamang Biyernes, umabot na sa 3,045 ang naitalang single-day tally ng COVID-19 sa bansa, pinakamataas na bilang na naabot simula noong Okt. 16, 2020.

Ayon sa health department, malaking bahagi nito ang non-compliance ng publiko sa health protocol.

“Nagiging complacent tayo, akala natin tapos na pero nakikita natin na dumadami na naman so kailangan mag-ingat tayo,” sabi ni Campomanes.

Dagdag niya na dapat din na mahigpit na sundin ang mga ipinatutupad na health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, physical distancing at hand washing para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Samantala, umabot na sa higit 1,500 ang mga health workers ng St. Luke’s na nabakunahan na kontra COVID-19.



Magandang senyales umano ito dahil ang pagpapabakuna ay nakakapagbigay-proteksiyon laban sa pagkakaroon ng malubhang epekto ng COVID-19 o posibilidad na mamatay sa sakit.