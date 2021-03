Mga nasusugod sa ilang Metro Manila hospitals dahil sa COVID-19 dumarami

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Muling tumaas ang bilang ng mga pasyenteng may coronavirus disease (COVID-19) na na-admit sa ilang ospital sa Kamaynilaan.

Ayon sa UP-Philippine General Hospital (PGH), biglang pumalo sa higit 100 kada araw ang dinadala sa ospital dahil sa COVID-19, pagdating ng katapusan ng Pebrero at pagpasok ng Marso.

"Ang maganda kasi kapag kaunti na lang ang COVID patients, you're able to open up the non-COVID part of the hospital at ‘yung mga tao mo na nasa COVID na-dedicate mo sa COVID wards, puwede mo na silang ilipat sa non-COVID operations. Pero dahil ito na naman, tumataas na naman po ang bilang, kailangan na naman naming mag-adjust," ani Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng UP-PGH.

Naging 60 hanggang 65 naman ang naa-admit kada araw sa mga sangay ng St. Lukes’ Medical Center sa Taguig at Quezon City.

Aabot ito sa 60 porsiyentong total COVID-19 beds na inilaan ng ospital.

"Ang nangyari, sinara natin ang ibang COVID ward kasi konti lang ang naka-admit. Pero this week, tumaas nga ng ganoong numero. Pero hindi kami fully booked, hindi kami occupied," ani Dr. Benjamin Campomanes, Chief Medical Officer ng St. Luke’s Medical Center.

Naniniwala rin ang OCTA Research na dumarami ang mga kaso ng COVID-19 sa ilang lugar dahil sa mga bagong variant.

"Kulang pa ang biosurveillance natin and genome sequencing, so hindi pa natin masisigurado na kumakalat na 'yung mga variant dito sa Metro Manila, pero 'yun ang isang possible reason kung bakit tumataas ang kaso,” ani OCTA Research fellow Guido David.

Pero ayon sa Department of Health, mahirap pa itong sabihin sa ngayon.

"Oo may variants na na-detect pero ang kailangan natin isipin is we did not comply to the health protocols. So kung nakikita natin na tuloy-tuloy ang non-compliance, definitely tataas ang mga kaso. And the variants are just aggravating factors,” ani DOH Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon din kay Vergeire, under control naman ang sitwasyon at nakapaghanda na rin ang mga pagamutan.

Magpupulong ngayong Sabado ng gabi ang mga alkalde ng Metro Manila at pandemic task force para pag-usapan ang mga hakbang upang tugunan ang pagdami ng mga kaso.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News