Ilang naturukan ng AstraZeneca COVID-19 vaccines idinetalye ang naramdaman

MAYNILA - Sa pagsisimula ng rollout ng bakuna ng AstraZeneca sa mga ospital sa Kamaynilaan, ipinaalala ng mga naturukan na ligtas magpabakuna, at hindi dapat mabahala dito.

Pinakanaunang nabakunahan ng AstraZeneca sa bansa si Dra. Olga Virtusio, hepe ng Parañaque City Health Office.

"I don't feel anything. I think being the head of our city health office in Parañaque City, that prompted me to lead my staff to show the people that this is a very safe vaccine, so I don't think na dapat tayo ay matakot sa bakuna" ani Virtusio.

Dra. Olga Virtusio, Head, parañaque city health office, first to receive Astrazeneca vaccine in Ospital ng Parañaque II. @ABSCBNNews pic.twitter.com/mhDfwhPrit — Isay Reyes (@isay_reyes) March 6, 2021

Isa rin sa nabakunahang health worker ang 60-anyos na si Alfred Ferrer, accountant ng ospital.

Wala siyang naramdamang side effect pagkatapos ng nakatakdang observation period.

"Kailangan natin ng proteksiyon bukod sa minimum health standards na sinasabi,” ani Ferrer.

"Kahit [aling bakuna] puwede, basta may vaccine."

Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivarez, uubusin ang 100 bakuna ngayong Sabado at isusunod naman ang natitira pang 100 sa darating na linggo.

"We're very happy and thankful na napili tayo na unang una dito sa Metro Manila o sa buong bansa. Makikita po natin dito, halos 90% is willing, very willing. Our health care workers are very willing,” ani Olivarez.



Kailangan pang hintayin ng lungsod ang susunod na alokasyon ng bakuna para mabakunahan ang lahat ng 3,800 city health workers.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., inuunti-unti muna ang roll out ng AstraZeneca vaccines para maobserbahan ang side effects nito.

Nahatiran na rin ng bakuna ng AstraZeneca ang Research Institute for Tropical Medicine (RITM) sa Muntinlupa.

Aabot naman sa 500 doses ang tinanggap ng Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City.

Si Dr. Zenaida Javier-Uy, 69-anyos na chief medical officer, ang unang tumanggap ng bakuna sa ospital.

"Nobody has the privilege to choose what they want. Pagka-mayroong sobra eh di sige, pero kung wala na, eh di hindi,” ani Javier-Uy.

Nasa 1,900 sa 2,000 tauhan ng ospital ang nagpahayag ng kagustuhang tumanggap ng bakuna ng AstraZeneca.

Inaasahan din na sa gabi ng Linggo darating ang mahigit 30,000 doses ng AstraZeneca, ayon kay Galvez.

Bukod dito, darating ang 400,000 doses ng Sinovac vaccine sa ika-3 linggo ng Marso para makumpleto ang 1 milyong doses mula sa China.

Magkasabay ang gagawing pagbabakuna ng AstraZeneca at Sinovac.

Uunahin ang mga lugar na may mataas na bilang ng kaso ng COVID-19, kabilang ang Region 8, Region 7, Baguio City, at Davao City.

— Ulat ni Isay Reyes, ABS-CBN News