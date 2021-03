Dating health secretary Cabral sa publiko: 'Wag maghintay ng perpektong bakuna'

MAYNILA - Hinikayat ni dating health secretary Esperanza Cabral ang publiko na huwag nang maghintay pa ng perpektong bakuna lalo’t may kinakaharap na banta ng bagong variant ng COVID-19 sa bansa.

Ito'y sa harap ng vaccine hesitancy ng ilang health workers na nasa priority list sa pagbabakuna habang limitado pa ang suplay.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga, ikinatuwa ni Cabral ang pagdating sa bansa ng mga bakunang Sinovac at AstraZeneca na kapwa makapagbibigay ng proteksiyon laban sa COVID-19.

“Sa wakas ay dumadating na ang mga bakuna dito sa ating bansa. Ang aking pananaw dito 'yung tinatawag nilang do not let the perfect be the enemy of the good. Ibig sabihin, ‘wag na muna tayong maghintay ng perpektong bakuna. Siguro ma-satisfy tayo sa magaling na bakuna na ngayon ay dumarating naman,” sabi ni Cabral.

Lunes nang simulan ng Pilipinas ang vaccination rollout nito matapos na makatanggap ng unang 600,000 doses ng Sinovac na donasyon mula sa China. Sinundan ito ng pagdating sa bansa ng 487,200 na doses naman ng AstraZeneca na donasyon mula sa COVAX Facility.

Ayon kay Cabral, karapatan din naman ng mga tao tulad ng health workers na mamili kung tututol sila o sasang-ayon na sila ay mabakunahan.

“Wala tayong magagawa doon kundi subukan na kumbinsihin sila pero hindi natin sila pwedeng pilitin."

Aniya, importante na gawing mabilis ang pag-rollout ng mga bakuna para sa health workers para maproteksiyonan sila ngayong may nakikitang pagtaas ng kaso ng COVID-19.

Sa pag-aaral ng OCTA Research Group, nakitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa National Capital Region na nakapagtala ng higit 900 bagong impeksiyon kada araw mula Peb. 26 hanggang Marso 4.

Nito lamang Biyernes ay umabot na sa 3,045 ang naitalang single-day tally ng COVID-19 sa Pilipinas, ang pinakamataas mula Oktubre. Ayon sa mga eksperto, posibleng sanhi ito ng presensiya ng UK at South African variants sa bansa.



Pero para kay Cabral, hindi pa tiyak ito at kailangan pa ng masusing pag-aaral para masabing ito ang laganap na variant sa bansa.

“They need to test more people with COVID-19 to find out kung anong variant meron sila. They need to do this,” sabi niya.

Wala pa ring pag-aaral ang mga eksperto sa epekto ng COVID-19 vaccines tulad ng AstraZeneca laban sa South African variant.

“'Yung pag-aaral na kino-quote nila na pagbaba ng effectiveness ng AstraZeneca sa South African variant ay maliit na pag-aaral lamang at kailangan nating pag-aralan ito uli nang mas malawak para makita natin kung anong totoong efficacy ng AstraZeneca vaccine sa South African variant,” sabi niya.



Gayunpaman, dapat na magamit ang naturang bakuna sa bansa dahil ang laganap pa rin dito ay ang unang strain ng COVID-19.

“Palagay ko importante na magamit natin 'yung AstraZeneca dahil it will protect us against the predominant strain dito sa ating bansa,” sabi niya.

Sa pagdami ng kaso ng COVID-19, dumarami na rin aniya ang mga pasyenteng nasa ospital.

“Sa PGH, punong-puno na sila, ganun din sa malalaking ospital katulad ng St. Luke’s, katulad ng Makati Medical Center, at Asian Hospital, dumadami talaga ang nakikitang pasyenteng may COVID,” sabi niya.

Samantala, tumaas naman aniya ang kumpiyansa ng health workers na magpabakuna matapos nila makitang mismong mga opisyal ng mga ospital at colleges of medicine ang unang nagpaturok ng bakuna.