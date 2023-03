Tatay nag-alok ng libreng sakay sa pagpasa ng anak sa engineering exam

Photo courtesy: Kathlyn Pactoran

Umani ng libo-libong likes at mahigit isang libong shares na rin ang Facebook post ng nursing student na si Mark Cynric Beriña ng Nabua Camarines Sur.

Ikinuwento ni Mark Cynric ang karanasan niya habang nakasakay sa jeep na biyaheng Bato, Camarines Sur nitong Biyernes.

Magbabayad na daw siya ng sabihin ng driver na, “Huwag na po, sir. Free po ito. Nakapasa anak ko sa exam.”

Pumasok agad sa isip ni Cynric na ang tinutukoy ng ama ay ang kakalabas lang na resulta ng Mechanical Engineering Board Exam.

Agad naman siyang nagpasalamat.

Dagdag pa ni Cynric, sa social media niya lang daw nakita ang mga ganitong kwento ng libreng sakay, pero ngayon naranasan niya na rin.

Iba ayon sa kanya ang pakiramdam na makita ang tatay na masaya, galak at proud sa anak.

“During that time po tuwang-tuwa ako hindi po sa libre ang pamasahe ko sa oras na iyon, kundi nasaksihan ko, nakita ko, namasdan ko si tatay kung paano siya masaya at proud sa tagumpay ng kanyang anak,” ani Cynric.

Sa pagtatapos ng kanyang post may hashtag pa siya na "No to Jeepney Phaseout."

“Kung ating titingnan marami na po ang mga napagtapos ng ating mga jeepney drivers, marami na po ang naging propesyunal ang kanilang mga anak, dahil sa kanilang determinasyon, todo kayod, sipag at tiyaga and sana hindi masawalang bahala iyo," dagdag niya pa.

Marami ang mga napahanga sa ginawa ng tatay at nakiisa na rin sa panawagan na huwag i-phase out ang mga jeepney.

Ang nasa viral post ay ang 53 anyos na si Tatay Rey Salcedo ng San Vicente, Bato Camarines Sur.

Kwento niya, naisip niya ang libreng sakay bilang pasasalamat sa biyaya na natanggap ng kanyang anak na si Joseph Salcedo na ganap nang mechanical engineer.

Huwebes nang lumabas ang resulta ng board exam at nakapasa ito.

“Kaya ako naglibreng sakay dahil sa pasasalamat, ah nakapasa 'yung anak ko saka ano lahat lahat yung ah pasasalamat na lahat na nakapasa dahil dito sa ano dito sa pagmamaneho ko lang,” ani Tatay Rey.

Buong araw man na walang kita, masaya si Tatay Rey na maibahagi ang blessing ng pamilya sa mga pasahero niya.

Kung si Tatay Rey ang tatanungin, hindi siya pabor sa pag-phase out ng mga jeepney. Ito na kasi ang nagpatapos sa pagaaral ng kanyang tatlong anak at ngayon may engineer na siya.

Tatlong dekada nang namamasada ng jeep si Tatay Rey.

Mas dekalidad din ayon kay Tatay Rey ang mga jeep lalo na sa mga gaya niya na malayo ang biyahe. Bato- Iriga sa Camarines Sur ang ruta niya araw-araw.

“Hindi ako pabor doon sa modernization kasi unang-una yung jeep, itong jeep na pinagpapasada ko, matagal na itong hawak ko, pagkatapos papalitan lang ng ganong ano ng bagong inaano nila ipapalit nila, eh ito ang ang binuhay ko sa mga anak ko eh,” dagdag pa ni Tatay Rey.

Labis naman ang pasasalamat ni Joseph sa ama na nagtaguyod sa kanilang pagaaral.

Kuwento niya, sinikap niya talagang makapasa sa exam lalo na ng malaman niya na posibleng isa ang kanyang ama sa mawalan ng trabaho dahil sa jeepney phase-out.

Alay niya sa pamilya ang kanyang tagumpay.

“Sa pamilya ko tapos po siyempre po kay papa kasi ang nasa isip ko kailangan kung pumasa dahil po magpi-phaseout na ang jeep mawawalan na ng hanap buhay si papa kaya nagsikap ako," ani Joseph.

Proud si Joseph sa kanyang ama na itinaguyod silang lahat para makapagpatapos ng pagaaral.

Tatlo silang magkakapatid na lahat na propesyunal.

“Sobra-sobra pong nakatulong yung pagji-jeep ni papa. 'Yun lang naman po ang source of income namin tapos po si mama wala naman pong trabaho pero napagtapos niya kami ng kolehiyo tapos po ngayon engineer na po ako,” ani Joseph.

Umaasa din siya na sana huwag matuloy ang pag-phase out ng mga traditional jeepney na naging daan para makamit niya ang kanyang pangarap.

Kung makakuha na ng magandang trabaho at makapagipon balak niyang bilhan ng jeep ang kanyang ama para meron na itong sariling sasakyan na maikakayod lalot ayaw pa rin nitong tumigil sa pamamasada.