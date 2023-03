Pinaniniwalaang sinkhole, nadiskubre sa Calayan, Cagayan

Natagpuaan ang pinaniniwalaang sinkhole sa isang lote sa Barangay Magsidel. Mula kay Joe Robert Arirao

Isang pinaniniwalaang sinkhole ang nadiskubre sa isang barangay sa Calayan, Cagayan.

Ayon kay Mayor Joseph Llopis, noong nakaraang linggo nadiskubre ang sinkhole sa isang lote sa Barangay Magsidel.

“Sa gilid ng bahay na ginagawa pa lang. One-fourth ng area ang affected. Sinkhole po ‘yan kasi may crack siya mula sa iba’t ibang direction saka ‘yung tubig maririnig mo ‘pag maghagis ka ng bato hanggang sa tubig po siya, ibig sabihin hanggang sea level narating nung crack,” sabi ni Llopis.

Sa huling pagsusuri ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ay nasa 70 pulgada na ang lawak o diameter (70 inches in diameter) ng butas sa lupa.

“Habang papalalim, lumalapad. Base lang niya 'yung 70 inches. Habang lumalalim, on different directions ay may mga biyak [sa lupa],” sabi ni Llopis.

Nilagyan na ng harang ang bahagi ng lote kung saan nadiskubre ang pinaniniwalaang sinkhole.

Ipinatigil na rin ang konstruksyon ng bahay habang pinalikas ang isang pamilya na nakatira malapit dito.

Mga maliliit na uri ng sasakyan na lang din muna ang pinadadaan sa lugar.

Nakipag-ugnayan na ang LGU Calayan sa Mines and Geosciences Bureau at iba pang ahensya ng gobyerno na makakatulong para masuri ang umano’y sinkhole.

“Kasi kung kami-kami lang, hindi namin [matitiyak kung] ano ‘yun. May mga geohazard kami. Kaya lang hindi namin ma-ascertain kung hanggang saan ‘yung crack. Ang worry namin, baka may iba pa. So, kailangan namin ng expertise para masuring mabuti. Kaya sana sa pinakamadaling panahon ay makarating na ‘yung MGB,” ani Llopis.

Ito ang kauna-unahang pinaniniwalaang sinkhole na nadiskubre sa Calayan, ayon pa sa alkalde. — Ulat ni Harris Julio