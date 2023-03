League of governors, PNP to meet following Degamo slay

League of Governors of the Philippines (LPP) President and South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, Jr. condemned the killing of Negros Oriental Governor Roel Degamo and eight others.

Tamayo expressed his concern following the series of attacks against local officials. The assassination against Degamo came just two weeks after the slay attempt against Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong, Jr., which resulted in the death of four of his security personnel.

“Noong quarterly meeting ng liga nagpasa kami ng resolusyon na pinapa-check namin sa PNP ang possible threat sa governors at the same time kung ano ang nangyari kay governor Adiong. Ngayon, nangyari naman kay Governor Degamo, kinokondena talaga namin to the highest level itong pagpasplang kay Governor Degamo,” Tamayo said.

The LPP has set a meeting with the PNP on Tuesday, March 7 to discuss threat assessment among the governors.

“Naka schedule kami ngayong Tuesday sa Camp Crame para pag usapan ang mga nangyari, ano ang mga naging loopholes ng PNP, at kung ano pa ang mga dapat gawin para mabigyan ng seguridad ang ating mga local officials.

"Kailangan talaga na mabilisan na mabigyan kaagad ng assessment ang mga governors natin dahil hindi natin alam kung sino naman ang susunod, ano naman ang magiging dahilan,” Tamayo explained.

The LPP president also urged fellow governors to heighten their personal security.

"Panahon na rin para maintindihan ng taumbayan na kapag naglagay kami ng security ay hind lang para sa amin ‘yan, kahit paano ay maproteksyunan naman namin ang sarili namin para na rin sa aming pamilya," he said.

The LPP has 81 chief executive members from 81 provinces in the country.

— Report from Lerio Bompat