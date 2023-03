Kotse, bumalandra sa riles; PNR, halos 3 oras naantala

Watch more News on iWantTFC

Halos tatlong oras naantala ang mga biyahe ng Philippine National Railways matapos bumalandra ang isang sasakyan sa mga riles nito sa Beata Crossing malapit sa Pandacan Station, madaling araw ng Linggo.

Ayon sa Pandacan Police Station, pasado alas kwatro ng umaga nang matanggap nila ang report na may napadpad na sasakyan sa likod ng kanilang istasyon.

Nabalahaw ang sasakyan sa may butas sa gitna ng riles kaya hindi makadaan ang tren.

Agad nilang inabisuhan ang PNR at naglabas ito ng anunsyo patungkol sa mga biyahe na apektado.

Base sa imbestigasyon ng pulis, pauwi na sana ng Makati ang mga sakay ng kotse na sumusunod sa mobile map app sa smartphone.

Dahil sa madilim ang kalsada, hindi nila napansin ang butas sa riles. Dagdag pa ng pulisya, nakainom umano ang driver nito.

Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver at pasahero ng naturang sasakyan.

Mahaharap ang driver sa kasong RA 10586 o Anti-Drunk and Drugged Driving Act at maaari namang maghain ng reklamo ang PNR dahil sa aberyang dinulot nito sa kanilang mga biyahe at pasahero.