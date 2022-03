VP aspirant at Davao City Mayor Sara Duterte, bumisita sa Golden Mosque and Cultural Center sa Quiapo Maynila.



Suporta ng Muslim community sa kanyang kandidatura, inihirit. #Halalan2022 pic.twitter.com/0QEtUEZK3v — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) March 5, 2022

Maagang sinimulan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang panunuyo sa mga taga-Maynila nitong Sabado para sa kanyang kandidatura bilang bise presidente ng bansa.

Unang nagtungo si Mayor Sara sa mga Muslim sa Maynila kung saan tinanggap siya ng mga lider ng komunidad sa Golden Mosque and Cultural Center sa Quiapo.

Suot ang tradisyunal na hijab ng mga babaeng Muslim, hinarap si Mayor Sara ng mga opisyal ng Golden Mosque at ang mga residente doon.

Sabi ni Golden Mosque Administrator Sultan Omar Umbaya, suportado nila ang kandidatura ni Mayor Sara at ng buong UniTeam.

"Mahal na mahal niya po ang mga muslim, ang pamilya nila po ay talagang maka-Muslim," ani Umbaya.

Ibinida ng batang Duterte ang dalawang adhikain ng UniTeam sakaling palarin na maupo sa puwesto sa 2022.

“Mayroon pong dalawang tinutulak na direksyon para sa ating bansa, unang-una nasa pangalan natin UniTeam- ibig sabihin, pagkakaisa. Ang sinasabi namin, kapag kami na mga lider ninyo, kapag kami nanalo ay hihilahin lahat ng mga Pilipino…walang kulay. Walang pink, walang yellow, walang violet, walang green, walang blue, walang dilaw…parepareho lang tayong mga Pilipino. Saan hihilahin? papunta po sa tuloy-tuloy na pagbukas ng bansa, sa tuloy-tuloy na kaunlaran natin.” sabi ni Mayor Duterte.

Ipinangako din ni Mayor Sara na ipagpapatuloy ang mga repormang nasimulan ng ama na si Pangulong Rodrigo Duterte gaya ng malawakang infrastructure projects sa ilalim ng Build, Build, Build program at ang kampanya nito laban sa kriminalidad sa bansa.

Sunod na nakipagkita ang alkalde sa mga opisyal ng barangay mula sa Manila Districts 2, 3, at 4 kung saan sinalubong siya ng mga lokal na kandidato mula sa Lakas-Christian Muslim Democrats (LAKAS-CMD) at ng tagasuporta sa Barangay Unang Hakbang sa Galas, Quezon City.

Mula dito, dumiretso ang alkalde sa pagtitipon ng mga miyembro ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas para sa kanilang ikatlong General

Membership Assembly na ginanap sa isang convention center sa Pasay City.

Inanunsyo ng presidente ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas na si Eden Chua ang suporta ng grupo kay Mayor Sara. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na babala ng DILG sa mga opisyal ng barangay laban sa pag-eendorso ng mga kandidato.

“Our 1,001 full support sa kandidatura niya. We are always here behind you, supporting you.” ani Chua.

Sa ambush interview, ipinaalala ni DILG Usec. Martin Diño na present din sa nasabing event na dapat ay manatiling apolitical ang mga opisyal ng barangay.

“Ang sinasabi ng Omnibus Election Code tungkol diyan, sa ipinatutupad nila na barangay is apolitical.” paalala ni Diño

Hinarap din nito ang mga kapwa Davaeño na pawang opisyal ng barangay sa Maynila at ang mga residente ng Happyland, Gawad Kalinga, at iba pang komunidad sa Tondo Manila.

Sa Barangay 105 sa Tondo, Maynila sinalubong si Mayor Sara ng mga residente ng Happyland, Kagawad Kalinga at Helping hand and Aroma Community.

Isinagawa ang meet and greet ng alkalde sa covered court ng Barangay.

Pinakahuli sa schedule ni Mayor Sara ngayon araw ang pagbisita sa Sto. Nino de Tondo Parish sa Maynila.