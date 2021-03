Tuguegarao domestic airport balik-operasyon na sa panahon ng pandemiya

Kuha mula sa Tuguegarao City Information Office

Matapos ang halos isang taon na pagtigil bunsod ng pandemiya, balik-operasyon na ang Tuguegarao City Domestic Airport simula nitong Biyernes.

Nagtalaga naman ng processing center doon kung saan ay susuriin ang mga dokumento ng mga pasahero bago makapasok sa lungsod.

May mga panuntunan din para sa air travel kabilang ang pagpaparehistro bago ang itinakdang biyahe at dapat ay may bitbit na barangay certification mula sa panggagalingang lugar kung saan nakasaad na hindi person under investigation o kabilang sa contact tracing.

Maaaring magsumite ng online application sa Tuguegarao City Checkpoint Online form.

Kung makitaan naman ng sintomas ang pasahero ay agad itong ipagbibigay alam sa city command center sa hotline 0956-347-7981.

Hindi na rin ire-require ng city government ang 14-day quarantine maliban na lang kung may sintomas ang pasahero.

Hinihintay naman nila ang abiso ng provincial government kung kakailanganin pa RT-PCR Test ang mga pasahero.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC