Teenager sa Ilocos Norte na suspek sa pagtutulak ng marijuana tiklo

Kuha mula sa Piddig Police Station

Timbog ang 16-anyos na lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng mga awtoridad sa Barangay 6, Tonoton sa bayan ng Piddig, Ilocos Norte Miyerkoles ng hapon.

Nahuli ang menor de edad na isang out-of-school youth matapos mahuling nagbebenta ng 2 supot na may lamang dried marijuana sa isang pulis na nagpanggap na buyer.

May kabuuang timbang na higit 31 gramo at tinatayang P6,000 ang street value ng nakuhang mga dried marijuana sa kanya.

Ayon pulis, bukod sa operasyon nito sa ilegal na droga ay sangkot din ang suspek sa pagnanakaw ng mga motorsiklo.

Top 10 sa drug watchlist regional level ang suspek. Karamihan sa kaniyang mga pinagbebentahan ay kapwa menor de edad.

Sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek.

Dahil sa menor de edad ang suspek, nakipag-ugnayan na rin ang mga pulis sa DSWD.

FROM THE ARCHIVES