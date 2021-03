PH may 52 dagdag-kaso ng S. African variant ng COVID-19, 42 kaso ng 'mutations'

Watch more in iWantTFC

42 kaso ng 'mutations of potential clinical significance' naitala rin

MAYNILA - Naitala ngayong Biyernes ang 52 dagdag na kaso ng coronavirus disease (COVID-19) South African variant, ayon kay Health Secretary Francisco Duque III.

Dahil dito, nasa 58 na ang kumpirmadong kaso ng South African variant sa Pilipinas.

Sa mga dagdag-kaso naman ng South African variant, 41 ang may address sa Metro Manila habang 11 ay inaalam pa kung may local case o mga bumalik galing sa ibang bansa.

Lahat maliban sa isang kaso ng South African variant ay maituturing na active case.

Hindi pa makumpirma ng DOH kung may local transmission na ng variant. Pero para sa grupong OCTA Research, hindi imposible na ito ang dahilan kung bakit biglang tumataas ang kaso sa ilang lugar, partikular na sa Pasay.

"What we do have is a hypothesis that maybe one of these variants is driving the rise in certain areas. And because there might be that possibility, all hands on deck. That's the position. We are in a position of concern and urgency," ani OCTA Research Fellow Ranjit Rye.

Tinutukoy ng OCTA research ang isang barangay sa Pasay na nakapagtala ng mataas na kaso ng sakit sa loob lang ng isang linggo.

"They had 128 cases over the past week which translates to 17-18 cases per day, in that barangay alone. And that is a higher number compared to Pateros, San Juan and Muntinlupa," ani OCTA fellow Guido David.

Samantala, may 42 mga bagong kaso ng nakitang mutations of potential clinical significance.

Sa bilang, 34 ay may address sa Region 7 at may 6 naman sa NCR habang inaalam pa kung local o returning overseas Filipinos ang dalawang iba pa.

Iniugnay naman ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagtaas ng bilang ng mga kaso sa pagluwag ng quarantine restrictions.

"Ang nakikita nating dahilan na may mga ganitong pagtaas nitong mga nakaraang araw ay dahil sa increased mobility ng mga tao. We'll have to observe what will happen in the next few days. If makita natin na patuloy na mataas ang bilang, we can regroup and IATF (Inter-Agency Task Force) can reconsider," ani Duque.

Nagpapatuloy naman ang paalala ng mga opisyal ng gobyerno at mga ekspero na paigtingin ang pagsunod sa health protocols gaya ng pagsusuot ng face shield, mask, at pagtupad sa physical distancing.

Pinagpapabakuna na rin ang health care workers laban sa virus.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News