Pagprayoridad sa senior health workers sa pagturok ng AstraZeneca vaccines hinimok

Ang kargamentong may laman na 487,200 doses ng AstraZeneca vaccines na ipinangako ng COVAX facility ng World Health Organization (COVAX). CREDIT: PCOO-OGMPA handout

MAYNILA - Inirekomenda ng isang dating health chief na unahing mabigyan ng AstraZeneca vaccines ang mga health frontliner na nasa edad 60 pataas.

Ito ay matapos dumating sa bansa ang 487,200 doses ng AstraZeneca vaccines na ipinangako ng COVAX facility ng World Health Organization (COVAX).

Ayon kay dating health secretary Esperanza Cabral, lantad sa virus ang mga senior na frontliner, pero hindi pa sila nababakunahan dahil hindi inirerekomenda sa mga may edad 60 pataas ang Sinovac vaccines mula China na unang dumating sa bansa.

Marami rin aniyang health worker ang edad 60 pataas lalo na sa gobyerno, na 65 years ang retirement age.

“’Yung AstraZeneca vaccine, walang age limit, walang upper age limit. So puwedeng gamitin iyan doon sa mga over 60 years old. Marami pang frontliners na over 60 years old,” ani Cabral sa panayam sa TeleRadyo.

Gabi ng Huwebes nang dumating ang suplay ng AstraZeneca vaccines sa Pilipinas mula sa vaccine-sharing platform COVAX facility, matapos ilang beses na maantala ang pagdating nito dahil sa isyu ng indemnity o bayad-pinsala.

Watch more in iWantTFC

Noong Lunes sinimulan ng gobyerno ang vaccine rollout, kung saan inuna ang health workers matapos dumating ang Sinovac vaccines mula China.

Inirekomenda ang nasabing bakuna sa mga taong may karamdaman gaya ng obesity, cardiovascular disease, respiratory disease, at diabetes. Maaari rin itong gamitin sa mga gumaling kontra COVID-19.

Pero bawal itong gamitin sa mga may allergic reaction at mga may edad 18 pababa. May mga inaasahan ding side effects gaya ng kirot sa naturukang bahagi, pagkahapo, pananakit ng kalamnan, sakit sa ulo, at panginginig o chills.

May iba pang malalang epekto tulad ng anemia, pamamaga, myelitis, at mataas na lagnat.

Ang mga naitatalang side effect ang nagbibigay ng agam-agam sa ilan na magpaturok, ayon sa mga lokal na pamahalaan na nagsimula nang kumalap ng datos para sa sarili nilang mga vaccination program.

Inaasahan na ngayong hapon ng Biyernes o Sabado ipapamahagi ang AstraZeneca vaccines na dumating na ng Pilipinas.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC