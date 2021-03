Pagbabakuna sa medical frontliners sa Metro Manila patuloy

Pagbabakuna kontra COVID-19 sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. ABS-CBN News

MAYNILA - Nagpapatuloy ang inoculation drive sa mga health care worker sa Kamaynilaan, limang araw matapos dumating ang unang suplay ng COVID-19 vaccines sa bansa.

Sinovac mula China ang inaalok na bakuna sa mga health worker sa ngayon matapos dumating ang nasa 600,000 doses ng naturang bakuna noong Linggo. Nitong Huwebes naman dumating ang mga bakuna mula AstraZeneca pero inaasahan na ngayong Biyernes o Sabado pa ito sisimulang ibigay.

Magmula Marso 4, nasa 1,034 nang health worker ang nabakunahan sa siyudad ng Maynila, ayon sa Manila Health Department.

Ayon kay MHD chief Dr. Arnold Pangan, hindi malayo na maabot nila ang target na 1,500 medical workers sa dami ng nagpunta sa Sta. Ana Hospital.

Wala naman siyang naramdamang side effects matapos maturukan kaya hinikayat niya ang iba pang medical frontliners at publiko na magpabakuna na dahil ito ang pinaka mabisang panlaban kontra COVID-19.

Naka-schedule na sa susunod na buwan ang second dose ng vaccine sa mga medical frontliners sa Maynila.

Dumating naman ang dagdag na 1,200 vials para sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, na paubos na ang 300 doses na naunang idineliver sa kanila.

Ayon sa pamunuan ng ospital, sakop na nito ang ika-2 dose ng mga nauna nang magpabakuna.

Sa Marikina, nasa 430 pa lang ang nagpapabakunang health care workers at staff. Ang mababang bilang, ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, ay inaasahan nila.

Ayon kay Teodoro, nasa 1,500 ang unang nagsabi na gusto nilang magpabakuna pero nang malaman na ang bakunang CoronaVac mula sa Sinovac ang ituturok ay umayaw na ang mga ito.

Nauna nang nagpahayag ang ilang health worker na ayaw nila magpaturok ng Sinovac brand dahil sa mababang efficacy rate nito sa mga direktang exposed sa COVID-19 patients.

“Noong Lunes, ang nabakunahan lamang na medical personnel ng Amang Rodriguez Medical Center ay nasa 160 individuals lamang. Walang 10% ng kabuuang bilang na 1,701 personnel ng ospital. 1,500 ang nag-signify na gustong magpabakuna, kaya lang ang alam nila Pfizer. Nang nalamang Sinovac, CoronaVac, ay marami ang nagbago ang isip, umatras at di nagpabakuna,” ani Teodoro.

“Tuluy-tuloy ang pagpapabakuna. Inaasahan natin na mababa pa rin ang bilang. Sinabi natin sa medical workers natin, ayon na rin sa DOH, na may karapatan na mamili sila ng brand na gusto nila,” dagdag niya.

Matatandaan na may mga may agam-agam sa pagpapabakuna ng Sinovac vaccines dahil sa napapaulat na mas mababang efficacy rate nito kung ikukumpara sa ibang bakuna gaya ng Pfizer at Astrazeneca.

Pero ayon kay Teodoro, may mga economic frontline worker na handang magpaturok ng Sinovac kaya gusto niyang irekomenda na sa kanila ito ibigay.

"May mga gusto magpabakuna, wala lang sa health care worker category. Halimbawa, economic frontline workers, drivers na nagbigay ng consent form,” ani Teodoro.

"Ito ‘yung aming ipinapaliwanag sa NITAG at sa DOH, maaaring ‘yung ibang health care workers ay ayaw pa, pero may ibang indibidwal sa ibang sektor na gustong magpabakuna na. Kung maaari mai-consider na para makarami tayo ng nababakunahan,” dagdag niya.

— May mga ulat ni Jerome Lantin, Bianca Dava, at Zandro Ochona, ABS-CBN News

