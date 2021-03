Mobile app para sa pagbabantay sa Manila Bay, Laguna de Bay inilunsad

MAYNILA - Inilunsad ng Department of Science and Technology ang isang app na layong ma-monitor ang kalidad ng tubig sa Manila Bay, Laguna de Bay at iba pang yamang kalikasan sa bansa at magsilbing plataporma para iulat ang ilang paglabag kontra sa konserbasyon nito.

Ito ang MASDAN app, na binuo sa ilalim ng DOST Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Layunin nito na makatulong sa pangangalap ng reports tungkol sa iba’t-ibang isyung pangkalikasan.

Parte ito ng IM4ManilaBay Program kung saan layon na magkaroon ng integrated mapping, monitoring at analytical network system para sa Manila Bay at ng project MapABLE na gumagamit ng makabagong teknolohiya pagdating sa kalikasan.

Sa app, nais maitala ang mga sumbong tungkol sa mga paglabag na may kinalaman sa kalikasan gamit ang makabagong teknolohiya, ayon sa proponent ng programa na si Dr. Ariel Blanco.

"We want to enable mapping and monitoring of the environment using geo-spatial technology such as remote sensing, surveying, graphic report systems and other related technologies as well as citizen science,” ani Blanco.

Idinetalye ni Jomer Medina, isang Senior Science Research Specialist, kung paano pumapasok ang mga report sa kanilang system.

Una, mag-a-upload ng mga detalye ang gagamit ng app.

Pangalawa, papasok ang mga ulat sa isang server na nakakonekta sa isang interface kung saan makikita ang detalye at maimamapa ang lokasyon ng report.

Nilinaw nila na hindi lang para sa Manila Bay at Laguna de Bay ang proyekto. Puwede rin magbahagi dito ng ano mang impormasyon, reklamo at sumbong na may kinalaman sa kalikasan kahit saan sa buong Pilipinas.

Kung sumbong ang laman ng kanilang report, beberipikahin ito at idudulog sa Department of Environment and Natural Resources para matugunan ng naayon sa kailangang aksyon.

"Ang mga report ay pumapasok sa isang server na nakakonekta sa isang monitoring interface kung saan makikita ang detalye at maimamapa ang lokasyon ng report. Ang mga isyung pangkalikasan ay maaring ireport sa Masdan kahit sa ibang bahagi ng Pilipinas at maaring gamitin sa labas ng Manila Bay, dahil environmental concerns naman ang nakapaloob doon,” ani Medina.

Para kay Medina, mahalaga sa proyekto ang partisipasyon din ng mga scientist, akademya, pamahalaan at ng publiko nang sa gayon ay maging “sustainable” o mapanatili ang kalidad ng aplikasyon.

“Kailangan ng partisipasyon ng iba’t-ibang sektor gaya ng pamahalaan, akademya, mga organisasyon, pribadong sektor at mga mamamayan o publiko para maging sustainable ang mga gagawing programa hindi lang sa Manila bay kundi sa lahat ng natural resources sa buong Pilipinas,” ani Medina.

Sa ngayon, mga retrato pa lang ang maaaring i-upload sa app at wala pang kakayahan ito para sa video uploading.

Hinihiling ng DOST ang pakikiisa ng publiko, civil society at mga organisasyon na gustong maging partner sa programang ito para mas lalo pang mapalakas ang mobile app at maging mas epektibo sa lahat.

Magagamit lang sa mga Android phone ang app. Maaaring bumisita sa Facebook page ng DOST para sa karagdagang impormasyon.