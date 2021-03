ALAMIN: Road reblocking sa QC mula Marso 5-8

MAYNILA — Magsasagawa ng road repairs sa ilang kalsada sa Quezon City ngayong weekend, dahilan para isara ang mga ito sa mga motorista.

Sa inilabas na abiso ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority, isasara simula alas-11 ng gabi Biyernes, Marso 5, ang mga sumusunod na kalsada:

1st lane mula sa center island ng northbound direction ng E. Rodriguez Jr. Ave. mula Green Meadows Ave. hanggang Metropoli Drive.

Magtatapos ang pagkukumpuni alas-5 ng umaga sa Lunes, Marso 8.

Inaabisuhan ang mga motorista na iwasan ang mga nabanggit na kalsada at maghanap na lang ng alternatibong ruta upang hindi maipit sa traffic.

— Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News