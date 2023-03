Hinatid na sa huling hantungan ang estudyante ng Adamson University na biktima ng alleged hazing.

Alas-9 ng umaga nang dumating sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Zamboanga City ang magkasunod na funeral car lulan ang mag-lolong Romulo at John Matthew Salilig.

Dagsa ang pamilya, kaanak, kaibigan at kasamahan sa fraternity sa simbahan.

Sa kanyang eulogy, bumuhos ang luha ng kuya ni Matt na si Martin habang binabahagi ang kanyang pangungulila sa kapatid.

Humingi ito ng tawad sa Panginoon dahil may panahong kinwestyon niya ang mga nangyayari sa kanilang pamilya.

Pero humingi rin ito ng lakas para makayanan nila ang sunod-sunod na dagok sa pamilya.

Nagpasalamat naman ang ama ni Matt na si Jeoffrey sa lahat ng nakiramay.

Inulit nitong gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya si Matt.

"We will also help to do everything to resolve the case. So yung sangkot lang dito ang dapat managot,"Jeoffrey Salilig, ama ni Matt.

Lagpas alas-12 nang ihimlay sa huling hantungan si Salilig. - Ulat ni Queenie Casimiro