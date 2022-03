San Juan City nagbukas ng drive-thru vax site sa city hall

Nagbukas na ang lungsod ng San Juan ng drive-thru vaccination sites para sa mga kwalipikadong magpabakuna ng COVID-19 vaccine booster shots.

Isinasagawa ito sa City Hall Parking at Makabagong San Juan Plaza tuwing weekday, alas-9 ng umaga hanggang alas-4 ng hapon.

Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, layon nitong pabilisin ang rollout ng booster o dagdag na dose sa mga eligible na indibidwal, lalo’t mas marami nang lumalabas, ngayong ibinaba na sa Alert Level 1 ang Metro Manila.

San Juan City opens a drive-thru COVID-19 vaccine booster jabbing site at the city hall parking, and five satellite vaccination sites, as it seeks to ramp up its booster rollout, currently at 79% of the city’s target population. pic.twitter.com/4b83Gsg0hF