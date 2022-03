Pumapalo na sa December levels ang dagsa ng mga tao sa mga kainan sa Tagaytay City ngayong nasa ilalim ito ng Alert Level 1, ayon sa isang opisyal.

Ayon kay Tagaytay City Tourism chief Jaryd Bello, mabilis dumagsa ang mga turista sa lungsod sa mga unang araw pa lang ng Marso.

"May pag-increase na talaga ng traffic. Sabi nga ng isang establishment na pinuntahan ko noong nakaraan, ngayon lang ulit nangyari ito for a very long time. Huling nangyari ito was December," ani Bello.

Mula noong Marso 1, isinailalim ng Interagency Task Force ang Cavite sa Alert Level 1 kung saan iiral ang new normal dahil sa pagganda ng sitwasyon sa COVID-19.

Ayon kay Bello, ramdam na rin ng mga hotel ang pagdami ng mga inquiry.

"Tumataas ang mga queries at mga interest. Though siyempre, ilang araw pa lang naman... Hindi pa talaga nila tuluyang masabi kung tutuloy ba iyon pero definitely it will translate to reservations," saad ni Bello.

Napansin din ang pagdagsa ng mga tao sa mga sikat na pasyalan, tulad ng People's Park at Picnic Grove, bagamat hinihintay pa ang opisyal na datos na lalabas sa Marso 8.

-- Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News