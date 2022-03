Mga Pinoy sa England, nag-iingat pa rin kahit tanggal na ang COVID restrictions

GUILDFORD, ENGLAND - Kabi-kabila na ang mga pagtitipon ngayon ng Filipino community, lalo pa at inalis na ng British government ang lahat ng COVID restrictions sa England.

Muling nagsama-sama ang isang grupo ng mga nurse sa Guildford sa isang indoor party. Kahit may halong pangamba, masaya sila na unti-unti nang lumalaya sa pandemya.

Isang pagtitipon ng Pinay nurses sa Guildford, England

Ayon kay Billie Escalante, isang nurse sa Royal Surrey NHS Foundation Trust, todo-ingat pa rin siya para sa kapakanan niya at ng kanyang mga pasyente.

“I actually choose yung mga taong kasama ko, especially yung grupo na kasama ko ngayon. We actually work in the same area so panatag ako. Also, I still do the twice-a-week lateral flow test,” saad ni Escalante.

Si Billie Escalante, Pinay nurse sa Royal Surrey NHS Foundation

May agam-agam din ang kitchen porter na si Jose Evalarosa. Dahil hindi na legal requirement ang self-isolation, nag-aalala siya na posibleng mahawa ang kanyang anak at asawa. Para naman sa ibang OFW, napapanahon na ang pagpapatupad ng “Living with COVID Plan” ng pamahalaan.

Binago ng COVID-19 ang buhay at pamumuhay ni Glenross Oculam, isang healthcare assistant. Kaya bukas siya sa hakbang na ginawa ng UK government. Ayon sa kanya, “There will come a time and I think it is now that we allow people to manage their own risk, to be duly responsible for their own lives, to open their businesses again, for the government to trust the people that they are doing the right thing.”

Ito rin ang pananaw ni Morris Mendoza, receptionist sa isang hotel.

“It is about time. Kahit papaano nakakalabas-labas na kasama ang anak at asawa. Nakakagala sa town centre. Yung mga ganung bagay, nagagawa mo, parang normal na uli,” saad niya.

Si Morris Mendoza, receptionist sa isang hotel

“Parang bumabalik na sa normal, parang okay na lahat. Tapos kapag gumala ka, wala nang requirements. Hindi na rin mahirap pagdating sa trabaho,” sabi ni John Dennis Sinangote, isang Breakfast Chef.

Si John Dennis Sinangote, Breakfast Chef

Pabor din dito ang COVID survivor at ICU charge nurse na si Erick Von Fredeluces.

Saksi siya noon sa unang paghagupit ng COVID sa London. Iginiit din ni Fredeluces ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa virus.

“It doesn’t mean na na-lift na ang restrictions, wala na ang pandemic. Kailangan pa rin natin na i-continue to protect ang vulnerable, immunosuppressed, the elderly and the children. It is our personal responsibility to protect everybody,” dagdag niya.

Samantala, kahit tinanggal na ang lahat ng paghihigpit kaugnay sa coronavirus disease, pinapayuhan pa rin ng UK Health Security Agency ang lahat, lalo na ang health at social care workers na mag self-isolate kapag nag- positibo sa virus.

Umaasa naman ang mga Pinoy sa Guildford na magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng sitwasyon ng COVID-19, hindi lang sa UK, kundi maging sa Pilipinas, upang manumbalik na ang sigla at saya na pinatamlay ng pandemya.

