Unang batch ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX nai-deliver na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Dumating na sa bansa pasado alas-7 ng gabi nitong Huwebes ang unang batch ng AstraZeneca COVID-19 vaccines mula sa COVAX Facility, halos 1 linggo matapos umarangkada ang vaccination drive ng Pilipinas.

Nasa 487,200 doses ng bakuna ang lulan ng shipment na ngayon ay nasa Villamor Air Base na, mula sa Belgium.

Hiwalay pa ito sa order ng mga pribadong kompanya mula sa AstraZeneca.

Linggo nang dumating sa bansa ang mga CoronaVac doses mula naman sa Sinovac Biotech ng China.

Inaasahang magbibigay ng talumpati si Pangulong Rodrigo Duterte, gayundin sina World Health Organization Representative to the Philippines Dr. Rabindra Abeyasinghe at Health Secretary Francisco Duque.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19, ang AstraZeneca shots ay ibinahagi ng hindi bababa sa 12 mga bansa sa Europa na pinadaan sa COVAX Facility.

Unang batch pa lang ito sa inaasahang 40 milyon doses na makukuha ng bansa mula sa COVAX Facility.

Hindi tulad ng CoronaVac na donasyon ng China na libre, babayaran ng bansa ang nasa 5 porsiyento ng alokasyon ng bakunang makukuha mula sa COVAX.

Inaasahang dadalhin ang AstraZeneca sa cold strorage facility sa Marikina City kung saan naroon din ang SinoVac vaccines.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News