Tinanggal na ambassador aapela sa korte, nais makuha ang pensiyon

MAYNILA — Matapos sabihing "railroaded" o niratsada ang pagresolba sa kaniyang kaso, aapela sa korte sa susunod na 15 araw si Marichu Mauro, ang dating ambassador sa Brazil na sinibak dahil sa panggugulpi sa kaniyang Pinay helper.

Sa panayam ng TeleRadyo kay Mauro nitong Huwebes, nilinaw niya na hindi niya binibigyang katuwiran ang pananakit sa kasambahay.

Pero hindi aniya angkop sa kanyang nagawa ang ipinataw na dismissal kaya idudulog niya ito sa Court of Appeals.

"Suspension lang sana... Dismissal is not proportionate to the offense or damage," sabi ni Mauro.



Posible umanong "under pressure" DFA hearing panel sa ibinaba nilang desisyon at hindi nabigyang merito ang kanyang ebidensiya.

Ayon sa dating ambassador, hindi rin siya personal na nakaharap sa nag-imbestigang panel.

Aminado man sa hindi katanggap-tanggap na pananakit, iginiit ni Mauro na nagkulang ang DFA sa pagtama sa nalikhang impresyon na mapang-abuso siyang diplomat sa mga Filipino migrants.

"Sana man lang ang DFA kinorek itong public impression... When the public impression became so negative when the video came out, ang nangyari sa DFA nanood lang... DFA knows my accomplishments in my 26 years in the DFA. Hindi ako ganu'ng tao eh," hinaing ni Mauro.

Ginamit din umano ng ilang politiko at mga opisyal sa kagawaran ang kaniyang kaso.

"Hindi naman ako perpektong tao, nagkakamali lahat tayo, hindi ko naiwasan at pinagsisisihan ko 'yun," sabi ni Mauro.

Pinalabas siyang abusadong diplomat, ani Mauro, kahit hindi naman siya ganitong klaseng tao na malupit sa mga overseas Filipino. Hindi niya raw ito matatanggap.

Sa ngayon, nais ni Mauro na makuha ang kaniyang pensiyon.

"Sana mapagbigyan akong makuha ko ang aking pensiyon."

Lunes nang ianunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinagtitibay niya ang desisyong pagsibak kay Mauro sa DFA, at kabilang sa mga benepisyong nawala sa kaniya ay ang pensiyon.