Pilipinas isa sa may malaking alokasyon ng bakuna mula COVAX: WHO

Isa ang Pilipinas sa makakatanggap sa pinakamalaking supply ng bakuna kontra COVID-19 mula sa COVAX Facility, sabi ngayong Huwebes ng World Health Organization (WHO).

Layon ng COVAX Facility ng WHO na mabigyan ng bakuna ang lahat ng nangangailangang bansa. Libre ang karamihan sa mga bakunang makukuha ng Pilipinas mula rito.

"So we had some initial problems with setting up the mechanisms and the deliveries. We are happy to note that Philippines is receiving one of the largest consignment of COVAX vaccines. In this first initial consignment, [there's] 487,000 doses," ani WHO Country Representative Rabindra Abeyasinghe.

Nakatakdang dumating sa Pilipinas ngayong gabi ng Huwebes ang 487,000 doses ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca mula sa COVAX.

"We have already commitment from the COVAX Facility for delivery of up to 4.58 million AstraZeneca vaccines through to March, to May of this year," ani Abeyasinghe.

Wala pang petsa kung kailan darating ang mga dagdag na bakuna ng AstraZeneca ngunit maramihan ang pagdating nito.

Mahalaga umanong hindi masayang ang mga bakuna at maibigay sa mga priority sector, lalong-lalo na ang mga health worker.

"We need to acknowledge that possibly the largest sacrifice has been made by health care workers, not only by putting themselves at risk, but also their immediate families," sabi ni Abeyasinghe.

Ayon sa WHO, bagaman natatakot ang lahat na magka-COVID-19, sa pamamagitan ng pagbabakuna sa health workers ay masisigurado na may mag-aalaga sa mga pasyente.

Iginiit pa ng WHO na magkakaproblema sa access sa bakuna kung hindi masunod ang pag-prioritize sa health workers.

"If we cannot demonstrate that we are following this prioritization, unfortunately, the COVAX may have to consider other options where the impact of the vaccine rollout will be more useful and practical and will contribute to saving more lives," ani Abeyasinghe.

Hindi malinaw kung ititigil ba ng COVAX ang pagbibigay ng bakuna kung hindi masunod anng prioritization.

Ang sinabi lang ng WHO ay dapat sundin ang itatakda ng DOH at National Immunization Technical Advisory Group (NITAG).

Pinag-uusapan pa ngayon ang prioritization para sa AstraZeneca vaccines, ayon sa DOH.

Kinumpirma naman ng DOH na maaaring ibigay ang AstraZeneca vaccines sa senior citizens at mga may comorbidities o pre-existing na sakit pero dadaan pa rin sa NITAG kung pang-ilan ang mga ito sa prioritization.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News