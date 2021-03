Pagbakuna sa ilang politiko, opisyal pinuna, pinagtataka

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Frontline workers sa health facilities ang dapat prayoridad sa unang batch ng COVID-19 vaccines, batay na rin sa resolusyon ng National Immunization Technical Advisory Group (NITAG).

Pinayagan ng NITAG sina vaccine czar Carlito Galvez, testing czar Vince Dizon, at Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Benhur Abalos na makasama sa mga unang babakunahan para makatulong sa pagpapataas ng kumpiyansa sa CoronaVac, ang bakunang gawa ng Sinovac Biotech ng China.

Pero ipinagtataka ng ilan kung bakit sa loob ng unang tatlong araw ng vaccine rollout, may ilan pang opisyal ng gobyerno na nagpabakuna.

Kasama rito sina Department of the Interior and Local Government (DILG) Undersecretary Jonathan Malaya, MMDA Chief of Staff Michael Salalima, Pasay City Vice Mayor Noel del Rosario, at House health panel chair Angelina Tan.

Pero dumepensa sina Malaya at Tan sa mga nagtaas ng kilay.

"Kami kasi sa DILG, maituturing din kaming frontliner. Pangalawa, kailangan mauna ang government officials na magpabakuna para lumakas ang vaccine confidence," sabi ni Malaya.

"I am a medical doctor despite being a congresswoman. Part of my regular rounds every week is giving free consultation to sick people... I did not violate any laws nor policies," ani Tan.

Bukas naman sa imbestigasyon ang Veterans Memorial Medical Center (VMMC) kung saan binakunahan si Tan.

Naunang sinabi ng opisina ni Tan na ang COVID-19 vaccine na tinanggap niya ay bahagi ng alokasyon para sa frontliners at dependents ng anak niyang nagtatrabaho sa pagamutan.

Sinubukan ng ABS-CBN News kuhanin ang pahayag ni Salalima, pero hindi pa ito sumasagot.

Dinepensahan naman ng Palasyo sina Salalima at Malaya.

"The two naman, in good faith, thought that they were doing the nation a service by having themselves vaccinated kasi nga mataas pa iyong tinatawag nating distrust sa bakuna," sabi ni Presidential spokesman Harry Roque.

May paliwanag din si Roque sa pagpapabakuna ni Tan.

"Let me pinpoint the fact that congresswoman Tan is a medical doctor herself. So lahat naman po ng frontliners ay included in the order of priority whether it be public or private doctors," ani Roque.

Tiniyak din ng Palasyo na hindi na mauulit ang anumang breach sa prioritization ng pamahalaan sa vaccine rollout.

"Okay hindi tayo perfect sa pagpapatupad nitong protocol, nagkaroon tayo ng kakaunting breaches, pero we have learned from the breaches, and now everyone knows medical frontliners muna," sabi ni Roque.



—Ulat ni Vivenne Gulla, ABS-CBN News