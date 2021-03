Pagbabakuna sa health workers sa ibang bahagi ng bansa, kasado na

Vicente Sotto Memorial Medical Center sa Cebu City. Retrato mula sa website ng VSMMC

Kasado na ngayong hapon ng Huwebes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa health workers sa Cebu City.

Dumating nitong Martes ang higit 7,000 doses ng Sinovac vaccine na ituturok para sa mga health worker sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC).

Unang babakunahan si VSMMC chief Dr. Gerard Aquino, na susundan ng iba pang opisyal ng ospital.

Inaasahan ding magpapabakuna ngayong Huwebes si Dr. Jaime Bernadas, director ng Department of Health (DOH) sa Central Visayas, at chief pathologist ng DOH na si Dr. Mary Jean Loreche.

Nakikipag-ugnayan naman ngayon ang VSMMC sa iba pang mga DOH-accredited hospital para sa mga health worker ng mga ito na interesadong magpabakuna ng Sinovac.

Target matapos ngayong linggo ng DOH sa Central Visayas ang pagbabakuna sa higit 2,000 health worker na pumayag magpaturok ng CoronaVac, ang bakunang gawa ng Sinovac.

Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagdating ng Sinovac vaccines sa iba pang panig ng bansa.

Dumating din ngayong Huwebes sa Legazpi City Airport ang nasa 12,000 doses ng bakuna para sa 6,000 health workers sa Bicol Region.

Idaraos ang pagbabakuna sa 4 na pilot hospital sa rehiyon, kabilang ang Bicol Medical Center sa Naga City, Bicol Regional Training and Teaching Hospital sa Legazpi City, Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center sa Camarines Sur, Bicol Medical Center at NICC Doctors Hospital sa Naga City.

Mula Legazpi City Airport, ibibiyahe ang mga bakuna papunta sa cold storage facility ng DOH-Bicol bago dalhin sa mga pilot hospital.

Sa Biyernes nakatakdang magsimula ang pagbabakuna sa rehiyon.

Nasa 8,700 doses ng bakuna rin ang dumating ngayong Huwebes sa Laguindingan Airport sa Misamis Oriental.

Dadalhin ang mga bakuna sa warehouse ng DOH-Northern Mindanao.

Inaasahang sa Biyernes mag-uumpisa ang pagbabakuna sa Northern Mindanao na gagawin sa Northern Mindanao Medical Center, ang COVID-19 referral hospital sa rehiyon.

Umarangkada nitong Lunes ang COVID-19 vaccination program ng gobyerno sa ilang ospital sa Metro Manila.

Target ng pamahalaang mabakunahan ang nasa 70 milyon ngayong taon para makamit ang herd immunity, na isang paraan upang mapigil ang pagkalat ng COVID-19.

Pero tingin ng DOH ay mahihirapan ang bansa na maabot ang herd immunity kung patuloy na mag-aalangan at tatanggi ang mga Pilipino na magpaturok.

Maliban sa Sinovac vaccines, na dumating nitong Linggo at donasyon ng Chinese government, inaasahang darating ngayong gabi ng Huwebes ang higit 487,000 doses ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca mula sa COVAX Facility.

Sa tala nitong Miyerkoles, umabot sa 582,223 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa Pilipinas, kung saan 12,389 ang binawian ng buhay.

Unang nakapagtala ng COVID-19 case ang bansa noong Enero 30 ng nakaraang taon, sa isang Chinese female tourist na galing sa Wuhan City, China kung saan pinaniniwalaang nagmula ang naturang sakit.

