Pagbabakuna kontra COVID-19 umarangkada na rin sa Antipolo

MAYNILA – Nagsimula ngayong Huwebes ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Antipolo City, kung sana 100 healthcare workers mula sa mga pampublikong ospital ang nakatanggap ng bakunang gawa ng Chinese firm na Sinovac.

Unang naturukan sa ceremonial rollout si Dr. Concepcion Garcia Lat, ang city health officer. Si dating Antipolo Mayor Jun Ynares, na isang doktor, ang nagbigay sa kaniya ng bakuna.

Ayon kay Ynares, na ngayo’y public information officer ng lungsod, higit 500 healthcare workers ang nagpahayag ng kagustuhang mabakunahan gamit ang CoronaVac ng Sinovac, pero nasa 300 doses pa lang ang kanilang natatanggap.

Tiniyak naman daw ng national government na mabibigyan pa sila ng supply ng bakuna sa mga susunod na linggo.

“Nakakuha naman tayo ng assurance sa national na ito’y madadagdagan pa. Naintindihan natin na ‘di lang Antipolo ang kanilang tinututukan. We’re willing to wait,” sabi ni Ynares.

