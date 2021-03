Pag-IBIG umapela sa mga miyembro: Gamitin ang online loan application

Pag-IBIG Fund members sa Commonwealth office sa Quezon City noong Hunyo 9, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

Alas-8 ng umaga pa nagsimulang pumila si Ralph Lorence Riego sa isang tanggapan ng Home Development Mutual (Pag-IBIG) Fund pero pasado alas-11 na ng umaga'y hindi pa rin siya natatawag.

Tiniyaga ni Riego na pumila kahit maraming tao dahil nakailang lipat na raw siya ng branch dahil palaging declined ang loan application niya.

"Kasi parang may problem sa application. Lahat ng branch na napuntahan ko na... dito ang huli," ani Riego.

Umapela si Pag-IBIG Chief Executive Officer Acmad Rizaldy Moti sa mga miyembro na mag-apply ng loan applications online imbes na pumunta sa mga opisina.

Isa umano itong paraan para makaiwas sa dami ng tao, na maaaring maging sanhi ng pagkahawa sa COVID-19.

"'Yon ay magiging kabawasan sa mga pumipila sa branches natin, at much safer at convenient siya sa mga miyembro," ani Moti.

Pero para sa maraming miyembro, mas mainam na pumunta sa opisina dahil mas madali at mabilis raw ang proseso.

"Mas okay dito [sa opisina] kasi direktang nakakapagtanong. Mas mabilis talaga," ani Gary Stephen Algarne, miyembro ng Pag-IBIG.

Samantala, naka-pilot testing ngayon sa 2 kompanya ang programang online filing na direkta na sa employer ang loan applicaton ng empleyado para mabilis ang approval.

Isa sa mga nakinabang dito ang empleyadong si Louie Arroza.

"Mas madali na po siya mag-apply ng loan online. Bukod sa wala nang pila, mas safe din dahil nagagawa na po siya sa bahay," ani Arroza.

Sa ngayon kasi bago ka mag-submit online, kailangan mong i-print ang application at papirmahan sa employer.

Ia-upload sa virtual Pag-IBIG ang back-to-back page ng pirmadong application, picture ng valid government-issued ID, at selfie hawak ang ID, loyalty card plus o cash card.

Pero dahil maraming Pilipino ang walang access sa internet o hindi marunong mag-online, hindi pa muna aalisin ng Pag-IBIG ang face-to-face o manual transaction.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News