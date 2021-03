Minimum wage earners sapul sa binawasang 'special non-working days': grupo

MAYNILA — Pinababawi ng labor group na Defend Jobs Philippines ang proklamasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagdedeklarang "special working days" sa 3 petsang dating "special non-working days."

Sabi sa TeleRadyo ni Defend Jobs spokesperson Christian Lloyd Magsoy, maliliit na manggagawa ang tatamaan sa naturang patakaran.

Nauna nang sinabi ng Palasyo na magkakaroon na ng trabaho sa Nobyembre 2, All Souls' Day; Disyembre 24, Christmas Eve; at Disyembre 31, New Year's Eve, para umano makatulong sa pagbangon ng ekonomiya.

Pero sabi ni Magsoy, malaking kawalan ito sa minimum wage earners dahil kung papasok sana ang mga manggagawa sa mga petsang iyan ay tatanggap sila ng dagdag na 30 percent sa suweldo.

"Thirty percent, katumbas 'yan ng P160 na mawawala sa kada minimum wage earner, kahit sa ibang manggagawa natin na papasok that day, so ano na rin 'yun, pang-ulam na rin 'yun, pangbigas na rin 'yun eh, mawawala, tatanggalin mo pa sa kanila," sabi ni Magsoy.

Nilinaw naman ng Palasyo na maaari pa ring magbago ang desisyon ni Duterte.