Mga kolorum na jeep, van hinuli sa Pandacan, Maynila

i-ACT enforcers stops a traditional jeep in Pandacan, Manila for illegally taking passengers without a special permit. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MAYNILA - Pina-impound ang mga jeep at van na umano’y ilegal na bumabyahe sa Pandacan, Maynila, Huwebes ng umaga.

Nahuli ang mga tsuper nito ng Inter-Agency Council for Traffic (i-ACT) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa operasyon, kung saan pinuwestuhan ng mga enforcer ang bungad ng Zamora Street na dinaraaanan ng mga modern at tradisyonal na jeep.

i-ACT enforcers impound 2 traditional jeeps in Pandacan, Manila for illegally taking passengers without a special permit. pic.twitter.com/1eqxrCCLZj — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) March 4, 2021

Ayon kay i-ACT special operations team leader Col. Jose Manuel Bonnevie, tanging mga modern jeepney lang ang pinayagan ng LTFRB na bumaybay sa ruta.

Pero sinumbong sa mga awtoridad na may mga traditional jeep na nagsasakay ng pasahero rin sa Pandacan.

Nahuli ang 2 traditional jeep na walang nakapaskil na QR code na senyales na may special permit ito para bumiyahe.

Sabi ng isang jeepney driver, alam niyang pwede silang mamasada pero wala lang nakuhang QR code.

Hirap din silang kumita sa pamamasada ngayon, dagdag na dagok pa ang P50,000 na multang pantubos ng jeep sa impound.

Ayon sa i-ACT, kaunti lang ang nahuli nila dahil posibleng natunugan na rin ng ibang namamasada na may operasyon at iniwasan na lang ang kalsada.

Hindi pa rin nakaligtas ang mga legal na modern jeepney dahil sinita ang ilan dahil naman sa hindi pagsuot ng face shield ng kanilang mga pasahero.

Pinatigil naman ang 6 na van na karamihan ay shuttle service na kulang sa papeles. Ang isa sa kanila ay nahuling naniningil sa pasahero kahit walang prangkisa.

Bukod sa mga tinaguriang kolorum na sasakyan, tiniketan ang aabot sa 40 traffic violators, narami sa mga ito ay mga motorcycle rider na hindi nagsuot ng tamang helmet.

