Laguna branch ng 'ilegal na insurance company' sinalakay ng NBI

MAYNILA — Sinalakay ng National Bureau of Investigation (NBI) Region 4 ang tanggapan ng isang preneed insurance company sa Cabuyao, Laguna na ilegal umanong nag-o-operate.

Ayon kay Dante Bonoan, assistant regional director ng NBI-4, hindi rehistrado sa Insurance Commission ang Wind Mortuary Insurance na pagmamay-ari ng isang Edwin Lumawas.

Sa kanilang branch office sa Cabuyao City, inaresto sa entrapment operation ang kanilang vice president na si Eduardo Paras at 3 tauhan.

Todo-tanggi si Paras sa paratang at iginiit na biktima lang din sya.

Ayon sa NBI, may head office ang naturang insurance company sa General Santos City.

Modus umano ng Wind Mortuary Insurance na magbenta ng mga preneed insurance para sa funeral services sa halagang P6,358 bawat policy pero marami na ang namatay na hindi nakakuha ng benipisyo.

May mga biktima rin na inalok maging branch operator at naglabas ng malaking halaga ng pera pero sila ay naloko rin.

Umaabot sa higit 600 na mga agents at policy holder ang naging biktima, sabi ng NBI.

Sabi ng NBI, sa Lipa at Batangas City pa lamang ay tinatayang nasa P6 milyon ang nakulimbat ng kompanya sa mga naloko.

Ayon sa NBI, nag-o-operate din ang insurance company sa buong Calabarzon, Cebu at Mindanao.

Kasong syndicated estafa at paglabag sa Preneed Code of the Philippines ang kasong isasampa sa mga suspek.

Inaalam pa kung nasaan ang ibang opisyal ng kompanya.

—Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News